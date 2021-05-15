Türk kaşif, hava radar sistemi üretti

Gaziantep'te savunma sanayi alanında cihazlar üreten kaşif Müslüm İncedal, hava saldırıları ile keskin nişancı ve havan saldırı noktalarını tespit edebilmek için optik lazer sistemiyle çalışan VİDAR'ı geliştirdi. Benzer şekilde çalışan sistemlere göre daha kullanışlı, hafif ve ekonomik olan VİDAR İsrail, Suudi Arabistan ile Amerika'dan ilgi gördü. Amerikan Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Etik ve Bilim Kurulu'nda bulunan bilim insanları ile pilotlar VİDAR'la ilgili Müslüm İncedal ile iki defa görüşerek VİDAR'ın çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı. 15 kilometrelik alanda yaklaşan uçaklar ile 5 kilometrelik alanda insansız hava araçlarını (İHA) lazerle tespit edebilen VİDAR'ın yaydığı lazer ışınları gözle görünmezken, VİDAR zırhlı araçlar ile İHA'lara monte edilebiliyor.

Test çalışmaları ile denemeleri Kilis'te Bayrak Tepe üssünde gerçekleştiren VİDAR tüm testleri başarıyla geçti. VİDAR'ın geliştirilme süreciyle, çalışma mantığını İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan İncedal, VİDAR'ın yurt dışından ilgi görmesine rağmen önceliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olduğunu ifade etti.

"Amerikan Hava ve Uzay Kuvvetleri VİDAR'ı merak etti"

Çocukluğundan beridir elektronik, uzun yıllardan beridir de elektro optik alanında çalışmalar yaptığını aktaran İncedal, arazideki birliklerin havadan gelen unsurları hava taarruz sistemlerini tespit edip erken uyarı vermesini sağlama fikrinin uzun yıllardan beridir aklında olduğunu söyledi. Dünyada bunu sağlamak için geliştirilen sistemlerin büyük, ağır ve insan tarafından taşınamayacak sistemler olduğunu dile getiren İncedal, "Ben insanların taşıyabileceği özellikle son dönemde artan insansız hava araçlı saldırılarına karşı koyabilecek bir donanım tasarladım. VİDAR'ın ana özelliği havadan yaklaşan 15 kilometreye kadar büyük uçaklar ile 5 kilometreye kadar da insansız hava araçlarını tespit ediyor. Tespiti lazerle yapıyor ama bu lazer karşı tarafa görünmüyor. En büyük özelliklerinden biri budur. Bu özelliğinden dolayı da Amerikan Hava ve Uzay Kuvvetleri VİDAR'ı merak etti. Onlara ürün sağlayan ana yüklenici firmaların Etik ve Bilim Kurulu benimle internet üzerinden görüştü. Orada benden VİDAR'la ilgili bilgi almaya çalıştılar. Onların neyi merak ettiğini öğrenmeye çalıştım" dedi.

"Termal kamera ve RF sistemler aldatılabilir, VİDAR aldatılamaz"

Geliştirdiği sistemin termal ve multi spektral kamerayla insanın gözünün görmediği dalga boylarındaki lazerle havadan gelen cisimleri tespit ve takip etme yeteneğine sahip olduğunu aktaran İncedal, karadaki birliklerin kendilerini kamufle ederek keskin nişancı ve havan topu atış noktalarını tespit edebileceği bilgisini paylaştı. VİDAR'ın yurtdışından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen İncedal, "Şuan VİDAR'ın elde taşınabilir versiyonunu geliştiriyorum o da bitmek üzeredir. Hafif, taşınabilir enerji tüketimi çok düşük olacak. VİDAR'ın üzerindeki insan gözünün görmediği lazerler arazide birliklere termal kameradan daha üstün bir özellik kazandırıyor. Çünkü termal kameralar hem çok pahalı hem de askerin çevresel farkındalığını arttırmıyor. Çünkü cisimler birbirinin içine çok girmiş oluyor. Termal kameralar arazide teröristler tarafından şemsiye, kıyafetlerle birçok şekilde aldatılabiliyor. Fakat VİDAR'ı hiçbir şekilde aldatamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Havadan ve karadan terörist unsur tespiti

VİDAR'ın içindeki lazerler bir mağaranın sırtına atıldığı zaman lazerlerin mağaranın içerisindeki insanları ve yaşam izlerini gösterebildiğini sözlerine ekleyen İncedal, "VİDAR zırhlı araçlar ile insansız hava araçlarına takılabiliyor. Amanos dağlarının karşısında teröristler havadan geçiş yapıyorlar. Yarasa kıyafetiyle ya da paramotor ile yapılan geçişleri nöbet bekleyen birliklerin görmesi mümkün değil. Ellerinde bunu tespit edebilecek teknik istihbarat cihazları yok. VİDAR oradaki birliklere askeri yapılara kazandırıldığı takdirde bu geçişlerin tamamıyla önüne geçilebilir. Amerikan Hava ve Uzay Kuvvetlerinin Bilim Etik Kurulu VİDAR hakkında benden bilgi aldılar. Burada çektiğim test videosunu onlara gönderdim. İncirlikte veya Ürdün'deki askeri üslerinde bir test çalışması gündeme getirdiler" dedi.

"VİDAR'ın optik lazer sistemi aldatılamaz"

Dünyada arazideki düzensiz askeri yapıların havadan gelebilecek saldırıları tespit etmeye yönelik donanımının olmadığının altını çizen İncedal, bu konu üzerine ağırlık verip VİDAR'ı geliştirmesinin ABD'lilerin endişelenmesine neden olduğunu söyledi. Bu endişelenmede haklı olduklarını ABD'nin hava taarruzuna yönelik milyar dolarlık yatırımın olduğu bilgisini paylaşan İncedal, "Bu yatırımlarının gücünü yitirmesi etkisinin zayıflaması kendileri için çok büyük bir zafiyettir. Bu konuda geliştirilen sistemlerde radyo frekansı da kullanılabiliyor. Ancak radyo frekansı karşı bastırma yöntemiyle aldatılabiliyor. Ancak VİDAR'daki optik lazer sisteminde bu asla söz konusu değildir. Havadan gelen nesnelerin fiziki tespiti, bire bir gözlemlenmesi, takip edilmesi ve kızıl ötesi füzelerin o noktaya yönlendirilmesi çok büyük bir konfor oluşturuyor. Bugün hava taarruzun kullanılan bir stinger füzesinin bedelinin 650 bin TL olduğunu düşünecek olursak bu tür donanımların önemi daha da çok artıyor" diye konuştu.