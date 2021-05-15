THY'nin İstanbul-Strazburg seferleri yeniden başladı
Türk Hava Yolları'nın (THY), Kovid-19 nedeniyle Mart 2020'de durdurulan İstanbul-Strazburg uçak seferleri yeniden başladı.
|15 Mayıs 2021 18:21
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