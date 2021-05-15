Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
|15 Mayıs 2021 18:32
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