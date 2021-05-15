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Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
 15 Mayıs 2021 18:32
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Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 17. 43'te Erzincan merkez Koçyatağında yerin 7,5 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
İhlas Haber Ajansı
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