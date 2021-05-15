Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın olağanüstü toplanıyor
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'nın yarın video konferans yöntemiyle gerçekleşeceğini açıkladı.
|15 Mayıs 2021 18:41
|+Aa- Yazdır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı video konferans formatında düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muharrem İnce hazırlıkları tamamladı. Logo'nun üstü örtüldü
15 Mayıs 2021 20:44
|Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü
15 Mayıs 2021 20:44
|Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı
15 Mayıs 2021 20:03
|Kılıçdaroğlu, emeklilerle video konferans yöntemiyle görüştü
15 Mayıs 2021 19:48
|AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında, onu korumamız lazım
15 Mayıs 2021 19:32
|İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
15 Mayıs 2021 17:59
|Altun: İşgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor
15 Mayıs 2021 16:48
|Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
15 Mayıs 2021 15:46
|Bakan Selçuk, lise öğrencileri için önerilerde bulundu
15 Mayıs 2021 15:25
|Almanya'da PKK operasyonu
15 Mayıs 2021 08:31