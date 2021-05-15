AFAD Gönüllülülerinin sayısı 300 bini aştı
|15 Mayıs 2021 20:01
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Afet risklerinin azaltılması ile kayıplarının önlenmesi, tüm kurumsal yapıların ve toplumun işbirliğini gerektiriyor. Çünkü afet yönetiminin başarısında, kamu kurumlarının çalışmalarının yanı sıra vatandaşların doğrudan katılımı önem taşıyor. AFAD Gönüllülük Sistemi, vatandaşların afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek bir AFAD Gönüllüsü olmasına imkan tanıyor. Vatandaşlar da tanıtıldığından beri sisteme dahil olmak için yoğun ilgi gösteriyor. Temmuz 2019'dan beri 22 ayda, 300 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu.
En Yoğun İlgi Gençlerden Geliyor
Gönüllü olmaya en büyük talep, yüzde 55 oranı ile 18-29 yaş arasındaki gençlerden geliyor. Onları, 30-39 yaş arasındakiler yüzde 29 oranı ile takip ediyor. Yine de 60 yaş üzeri gönüllüler de sisteme hatırı sayılır bir talep gösteriyor. Her bin gönüllüden beşini, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız oluşturuyor. AFAD, 18 yaşından küçük gençlerin de AFAD Gönüllüsü olabilmesi için başlattığı çalışmayla yaş sınırını 15'e kadar indirdi. 15-18 yaş arasındaki gençler, internet üzerinden aldıkları eğitimlerle Temel AFAD Gönüllüsü' olma fırsatı yakalıyor.
Uzaktan, Yüz yüze ve Sahada Eğitimler
Gönüllü olmak isteyenler, ilk olarak eğitimlerine internet üzerinden başlayıp 6 modülden oluşan uzaktan eğitimi tamamlıyor. Başarılı olan 18 yaşını doldurmuş gönüllüler, isterlerse AFAD il müdürlüklerimizin 10 günlük saha eğitimlerine katılabiliyor. Destek AFAD Gönüllüsü Saha eğitimleri; Hafif Arama Kurtarma Eğitimi, (5 Gün), İlk Yardım Eğitimi (Sağlık Bakanlığı sertifikalı) (2 Gün), Yangın Farkındalık Eğitimi (1 Gün), Çadır Kurma Eğitimi, (Hafif Arama ve kurtarma Eğitiminin içerisinde yarım gün), İnsani Yardım Eğitiminden (2 Gün) oluşuyor.
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