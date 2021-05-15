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Saklı Cennet 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor.
 15 Mayıs 2021 19:43
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Saklı Cennet 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor

Türkiye geneli korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan ayında ziyaretçilerini ağırlayamayan Yedigöller, muhteşem doğasıyla görenleri adeta cezbediyor. Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor. Tortum Gölü'nün hemen altında Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği 800 metreyi buluyor.

Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Ayrıca Yedigöller, su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.

Saklı Cennet 'Yedigöller' korona virüs tedbirleri kalktıktan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
İhlas Haber Ajansı
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