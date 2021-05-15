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Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı: 3 jandarma yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldürüp annesi ve 3 jandarmanın da aralarında olduğu 8 kişiyi silahla yaraladıktan sonra ailesini rehin alan şahıs, 2 buçuk saat süren çalışmayla etkisiz hale getirildi.
 15 Mayıs 2021 19:59
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını öldürüp annesi ve 3 jandarmanın da aralarında olduğu 8 kişiyi silahla yaraladıktan sonra ailesini rehin alan şahıs, 2 buçuk saat süren çalışmayla etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (33) isimli şahıs, babası Ali B.'yi silahla vurarak öldürdü. Yaşanan olayın ardından E.B. isimli şahıs ailesini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören şahıs ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği 3 jandarma personeli yaralandı. Şahsın annesinin de arasında olduğu 5 vatandaş da vurularak yaralandı.

8 kişinin yaralayan şahıs, yaralı annesini de rehin aldı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olay yerine giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine intikal eden Jandarma Özel Harekat ekipleri eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonla E.B., yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışma neticesinde etkisiz hale getirildi. Şahsın yaralı olan annesinin de kurtarıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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