Giresun Valisi, pazarcı kadınların ellerindeki ürünü satın aldı
Giresun Valisi Enver Ünlü, pazar yerinde satış yapan kadınların ellerinde kalan ürünleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere satın aldı.
|15 Mayıs 2021 20:20
|+Aa- Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde ikinci kez açılan pazar yerlerini denetleyen Vali Ünlü, pazarcı esnafıyla sohbet ederek uyulması gereken kuralları hatırlattı.
"Cumartesi pazarı" olarak bilinen halk pazarında da denetim yapan Ünlü, pazarın kapanma saatine 10 dakika kala kadınların köyde üretip getirdikleri sebze, süt ve peynir gibi ürünlerinin bulunduğunu fark etti.
Ünlü, hem ürünlerinin ellerinde kalmaması hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla pazar yerindeki kadınların tüm ürünlerini satın aldı.
Vali Ünlü, satın aldığı ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması talimatını verdi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türk kaşif, hava radar sistemi üretti
15 Mayıs 2021 18:06
|Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili
15 Mayıs 2021 16:49
|Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor
15 Mayıs 2021 15:48
|Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım
15 Mayıs 2021 15:43
|'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'
15 Mayıs 2021 15:22
|Şehit Uzman Onbaşı Özdamar, son yolculuğuna uğurlandı
15 Mayıs 2021 15:13
|Şişli'deki çökme riskine karşı boşaltılan 6 katlı bina direklerle desteklendi
15 Mayıs 2021 14:37
|Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı
15 Mayıs 2021 13:30
|Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
15 Mayıs 2021 13:27
|Elazığ'da kaybolan 190 koyun drone ile bulundu
15 Mayıs 2021 13:00