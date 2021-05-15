Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü
|15 Mayıs 2021 20:44
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Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti.
Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı.
- Kudüs ve Gazze'deki olaylar
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.
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