1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AP Başkanı: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk

AP Başkanı ve CEO'su Pruitt, İsrail ordusunun AP ofisinin bulunduğu binayı vurması karşısında "şoke olduklarını" ve "dehşete düştüklerini" açıkladı.
 15 Mayıs 2021 21:08
+Aa- Yazdır
AP Başkanı: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve CEO'su Gary Pruitt, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pruitt, açıklamasında, "AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı vurarak yıkmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı
15 Mayıs 2021 22:07		 Avusturya'nın ardından Çekya da 'İsrail' bayrağı astı
15 Mayıs 2021 21:05
Filistinliler 1948'den bu yana 'felaketi' yaşıyor
15 Mayıs 2021 16:05		 İsrail, dünya medyasının olduğu binayı vurdu
15 Mayıs 2021 15:30
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 139'a yükseldi
15 Mayıs 2021 09:06		 İsrail bakanlık binasını vurdu
15 Mayıs 2021 07:50
Siyonizmin makyözü Hollywood
15 Mayıs 2021 06:15		 Dünya genelinde 1,5 milyar doza yakın aşı yapıldı
14 Mayıs 2021 22:25
Filistin: ABD'nin sessizliği katliama yol açtı
14 Mayıs 2021 21:48		 Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
14 Mayıs 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!22:30 - Galatasaray evinde Malatyaspor'u yendi22:30 - Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti22:07 - Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı21:56 - Bakan Pakdemirli, orman personeliyle bayramlaştı21:45 - İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 145'e yükseldi
21:32 - Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor21:30 - İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı21:11 - Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek21:10 - ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor21:08 - AP Başkanı: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk21:05 - Avusturya'nın ardından Çekya da 'İsrail' bayrağı astı
20:44 - Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü20:44 - Muharrem İnce hazırlıkları tamamladı. Logo'nun üstü örtüldü20:20 - Giresun Valisi, pazarcı kadınların ellerindeki ürünü satın aldı20:13 - Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem20:03 - Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı
20:01 - AFAD Gönüllülülerinin sayısı 300 bini aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
Türkiye'de bugüne kadar 1. ve 2. doz aşı yapılan kişi sayısı
AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında, onu korumamız lazım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zaman 1
el arabası 1
Kuşak yol projesi 1
evde yaz hazırlığı 1
yamaha 1
bayramınız mübarek olsun 4
bayram sessizliği 1
Benim rengim 5
acemi kasaplar 1
Takviye edici gıdalar 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam