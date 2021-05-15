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ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor

ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı hedefliyor.
 15 Mayıs 2021 21:10
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ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor

Türk savunma sanayisinin lider şirketi ASELSAN, 20 ülkede kullanılan uzaktan komutalı silah sistemleriyle ulaştığı başarıyı yeni ürünlerle daha da artırmayı amaçlıyor.

Şirket, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda kara, hava ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen farklı kalibre ve tipte silah ve silah atış kontrol sistemleri geliştiriyor, üretiyor ve dünya ordularının hizmetine sunuyor.

ASELSAN Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKKS), Türkiye dahil olmak üzere, toplam 20 ülkede kullanılıyor. Şirket geçen yıl bu silah sistemlerinin üretim, teslimat ve geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Deniz platformları için geliştirilen 12,7 milimetre (mm) Stabilize Makineli Tüfek Sistemi (Stamp-2), 25 mm Stabilize Top Sistemi (Stop-2) ve 30 mm Stabilize Top Sistemi'nin (Muhafız-2) yurt içi ve dışı talepler kapsamında üretim ve teslimatları sürdü.

Şirket 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları kapsamında Stamp-2 Sözleşmesi imzaladı. Stop-2'nin Bahreyn'e ihracatı gerçekleştirildi. Muhafız-2'nin Pakistan Deniz Kuvvetleri ile Katar Deniz Kuvvetlerine teslimatları tamamlandı. Muhafız-2'nin Katar ve Endonezya'ya ihracatına yönelik yeni sözleşmeler imzalandı. Ayrıca yeni nesil, hafif ve küçük Stamp-2L sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.

Sarp sayısı 3 bin 100'e ulaştı

Kara araçları veya sabit tesisler için geliştirilen Sarp'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ihtiyacına yönelik seri üretim ve teslimatları devam etti. 2020 yılı sonu itibarıyla teslim edilen toplam Sarp Sistemi sayısı 3 bin 100 oldu. Geçen yıl yurt içi ve dışındaki projelerin teslimatları gerçekleştirildi. Sarp'ın Macaristan'a ihracatına yönelik sözleşme imzalandı ve teslimatlar tamamlandı.

Katar Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında 12,7 mm ve 7,62 mm makineli tüfek ve anti-tank füzesi entegre edilebilen Serdar Tanksavar Füze Sistemi teslimatlarına devam edildi.

Sarp-Zafer'e Rus silahları

ASELSAN, UKSS'lerin yurt içi ve dışındaki teslimatlarını yoğun şekilde sürdürürken farklı ihtiyaçlara uygun yeni çözümler ve çeşitli silah seçeneklerinin sistemde kullanılabilmesine yönelik geliştirme çalışmaları yürütüyor. Bu çalışmalarda Sarp'ın yeni versiyonları Sarp-Zafer ve Sarp-L ve Nefer insansız silah kulesi öne çıkıyor.

Geçen yıl EGM, Katar ve Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı kapsamında 12,7 mm/7,62 mm makineli tüfek entegre edilebilir Sarp-Zafer'in Rus menşeli 12,7 mm makineli tüfekle kullanımına yönelik Sarp-Zafer NSV ve Rus menşeli 14,5 mm makineli tüfekle kullanımına yönelik Sarp-Zafer KPVT geliştirme ve kalifikasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca EGM, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Bahreyn Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında 7,62 mm/5,56 mm makineli tüfek entegre edilebilir Sarp-L'nin kalifikasyonları yapıldı. EGM'nin ihtiyaçları kapsamında Sarp-L'nin araç içerisinden mühimmat yükleme yeteneğine sahip versiyonu geliştirilerek kalifiye edildi.

Öte yandan, Sarp-L'nin Hisar-A Projesi kapsamındaki teslimatlarla envantere girmesi öngörülüyor.

Zırhlıların yeni silahı Nefer-L

Batı veya doğu menşeli 25/30 mm otomatik topların ve anti-tank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 12,7 ve 7,62 mm eş eksenli silahın yer aldığı Nefer Silah Sistemi, hafifliği, düşük silueti ve diğer yetenekleriyle pazarda bir ilk olma özelliğine sahip bulunuyor.

Hareket halinde, gece/gündüz koşullarında, sabit, hareketli hedeflere karşı paletli veya tekerlekli kara araçlarında ve sabit platformlarda kullanılabilen Nefer'in kalifikasyonları gerçekleştirildi.

Zırhlı muharebe aracı, diğer taktik kara araçları ve sabit tesislerde kullanılmak üzere geliştirilen Nefer-L'nin de kalifikasyonları tamamlandı, sabit tesis uygulamasına yönelik faaliyetleri yapıldı.
Anadolu Ajansı
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