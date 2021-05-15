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Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 19. yüzyıldan kalan Kızlar Manastırı'nın, yenilenen yüzüyle bu turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alması hedefleniyor.
 15 Mayıs 2021 21:11
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Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastırın etrafı adeta kaleyi andırır şekilde yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle aslına uygun olarak 2014'te başlatılan restorasyon ve rölöve çalışmaları 2019'da tamamlanan manastır için 2 milyon 681 bin 205 lira harcandı.

Tarihi dokusu ön plana çıkarılan manastırın mülkiyeti ise Trabzon Büyükşehir Belediyesine verildi.

Manastırın, yaşayan müze, performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle şehrin kültür ve sanat hayatına apayrı bir canlılık katması hedefleniyor.

3. Alexios döneminde 14. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. Kaya kilisesinde, kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Tarihi dokusuyla bugün de yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırın, turizmde daha da ön plana çıkarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesince çeşitli çalışmaların yer aldığı proje hazırlandı.

Kızlar Manastırı Kovid-19 tedbirleri kapsamında açılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, konumu, şehir ve deniz manzarasıyla öne çıkan Kızlar Manastırı'nın kentin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında manastırı yeni turizm sezonuna hazırladıklarını dile getiren Zorluoğlu, "Büyükşehir Belediyemizce manastırda misafirhane olarak kullanılan 4 katlı yerleşkenin 3 ve 4. katını sanatçılar ile sanatseverlerin hizmetine sunmak için bir galeri ve sanat merkezi çalışması planlıyoruz." dedi.

Zorluoğlu, ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için de manastırda modern bir kafeterya yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gece ışıklandırması da tamamlanan manastırın, otopark sorununun çözümü için ilgili daire başkanlıklarımız çalışma yapıyor. Bu kapsamda yeni turizm sezonu öncesi çalışmalarımızı hızlandırdık. Şehrimizin güzide mekanlarından Kızlar Manastırı'mız, yeni yüzüyle müzikten tiyatroya, resimden edebiyata sanatın her alanında kültür sanat merkezi olarak turizme katkı sağlayacak."
Anadolu Ajansı
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