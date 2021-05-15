Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor
|15 Mayıs 2021 21:32
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Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürüyor. Polis ekipleri de kapanma günlerinde vatandaşların kısıtlama kurallarına uyup uymadığını denetlemeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul'un pek çok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak yolcu ve sürücülerin izin belgelerini tek tek kontrol etti.
Helikopterle havadan görüntülendi
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Polis helikopteriyle havadan görüntülenen denetimde kapanma noktalarındaki ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstanbul sokakların boş kaldığı görüldü.
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