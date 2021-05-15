Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!
|15 Mayıs 2021 22:30
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.
Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Göztepe 14. dakikada beraberliğe yaklaştı. N'Diaye'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.
Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti
15 Mayıs 2021 22:30
|Galatasaray evinde Malatyaspor'u yendi
15 Mayıs 2021 22:30
|PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza
14 Mayıs 2021 23:30
|Formula 1 Türkiye GP'si kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi
14 Mayıs 2021 16:16
|'Bizim Çocuklar'ın EURO 2020 geniş kadrosu açıklandı
14 Mayıs 2021 15:36
|2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
14 Mayıs 2021 10:34
|Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti
13 Mayıs 2021 14:02
|Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
13 Mayıs 2021 13:38
|Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar
12 Mayıs 2021 09:49
|Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı
11 Mayıs 2021 22:37