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Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
 15 Mayıs 2021 22:30
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Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!

Süper Lig'in 42'nci haftasında Göztepe, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaştı.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Beşiktaş 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Göztepe 14. dakikada beraberliğe yaklaştı. N'Diaye'nin kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Beşiktaş ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş ve taraftarlarını kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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