1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray evinde Malatyaspor'u yendi

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
 15 Mayıs 2021 22:30
+Aa- Yazdır
Galatasaray evinde Malatyaspor'u yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 42. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk Yeni Malatyaspor 39. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçti.

Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Arda Turan'ın yerine Mustafa Muhammed, Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Galatasaray 60. dakikada Babel'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Sarı-kırmızılılar 90+3'te Oğulcan Çağlayan'la farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti
15 Mayıs 2021 22:30		 Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!
15 Mayıs 2021 22:30
PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza
14 Mayıs 2021 23:30		 Formula 1 Türkiye GP'si kısıtlamalar nedeniyle iptal edildi
14 Mayıs 2021 16:16
'Bizim Çocuklar'ın EURO 2020 geniş kadrosu açıklandı
14 Mayıs 2021 15:36		 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da
14 Mayıs 2021 10:34
Süper Lig'in son haftasında 6 maçın saati değişti
13 Mayıs 2021 14:02		 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı
13 Mayıs 2021 13:38
Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar
12 Mayıs 2021 09:49		 Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı
11 Mayıs 2021 22:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!22:30 - Galatasaray evinde Malatyaspor'u yendi22:30 - Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti22:07 - Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı21:56 - Bakan Pakdemirli, orman personeliyle bayramlaştı21:45 - İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 145'e yükseldi
21:32 - Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor21:30 - İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı21:11 - Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek21:10 - ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor21:08 - AP Başkanı: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk21:05 - Avusturya'nın ardından Çekya da 'İsrail' bayrağı astı
20:44 - Filistin Devlet Başkanı, ABD Başkanı Biden ile görüştü20:44 - Muharrem İnce hazırlıkları tamamladı. Logo'nun üstü örtüldü20:20 - Giresun Valisi, pazarcı kadınların ellerindeki ürünü satın aldı20:13 - Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem20:03 - Vaka sayıları açıklandı: 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı
20:01 - AFAD Gönüllülülerinin sayısı 300 bini aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İdari izinli memurlar ve diğer kamu personeli Pazartesi günü mesaiye gidecek mi?
Akşam ve haftasonu yasakları devam mı edecek?
Kritik süreçle ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi
MEB 8 bin 439 personele ödül verdi
Bankaların, kredi çekecekler için 'sigorta' kurnazlığı
Piyanist Fazıl Say'dan 'İsrail' paylaşımı
Profesör 'bayram temizliği gürültüsü' nedeniyle dövülerek hastanelik edildi
FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
Türkiye'de bugüne kadar 1. ve 2. doz aşı yapılan kişi sayısı
AK Partili Erdem: Soylu tehdit altında, onu korumamız lazım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram 1
aklına gelen başına gelmesi 4
Yaşlanma belirtileri 4
başlık altında ayar vermek 3
kamuoyu önünde 1
sana bir şey olmasın 4
devingen 1
Klinik vaka 3
sigara 3
türkiye cumhuriyeti 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam