Galatasaray evinde Malatyaspor'u yendi
|15 Mayıs 2021 22:30
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Galatasaray, Süper Lig'in 42. hafta maçında Helenex Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Konuk Yeni Malatyaspor 39. dakikada Adem Büyük'ün golüyle öne geçti.
Mücadelede ilk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Galatasaray ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Arda Turan'ın yerine Mustafa Muhammed, Emre Akbaba'nın yerine ise Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.
Sarı-kırmızılılar 53. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı.
Galatasaray 60. dakikada Babel'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Sarı-kırmızılılar 90+3'te Oğulcan Çağlayan'la farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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