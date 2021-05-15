Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti
Hes Kablo Kayserispor Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı.
|15 Mayıs 2021 22:30
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