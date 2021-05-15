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İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 145'e yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı
|15 Mayıs 2021 21:45
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