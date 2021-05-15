Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Netanyahu'nun bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Hamas ve Gazze'deki diğer terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in kendini koruma hakkına güçlü desteğini bir kez daha dile getirdi. Biden, İsrail'deki şehir ve bölgelere yönelik bu rastgele saldırıları kınadı." ifadelerine yer verildi.

Biden ve Netanyahu'nun ABD'nin bölgedeki aktörler ile diplomatik diyaloğu da ele aldığı belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, şu andaki çatışmaların, aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli ve Filistinli sivillerin yaşamına mal olduğunu not etti." bilgisi verildi.

- AP'nin ofisinin de yer aldığı binanın vurulmasını kınamadı

İsrail'in saldırıları sonucunda bu sabah Associated Press'in (AP) de ofisinin bulunduğu binanın yerle bir olmasına ilişkin bir kınamanın yer almadığı açıklamada, "Başkan Biden, gazetecilerin güvenliği ve emniyeti konusundaki endişelerini dile getirdi ve bu kişilerin korunması gerektiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Biden'ın İsrail'deki toplumlararası şiddete yönelik endişelerini ve sükunetin sağlanmasına desteğini dile getirdiği belirtilerek, Kudüs ve Batı Şeria'daki olaylara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Biden ve Netanyahu Kudüs'te şu anda artan gerilimi de görüştü ve bu kentin, tüm inançlardan ve arka plandan kişilerin barışçıl bir şekilde birlikte yaşadığı bir yer olmasına yönelik ortak arzularını dile getirdi. Başkan Biden, Batı Şeria'daki şiddetli çatışmalar hakkındaki endişelerini dile getirdi. Biden, Filistin halkının hak ettikleri haysiyet, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının sağlanmasına yönelik adımları ve iki devletli çözümü desteklediğini bildirdi."

Açıklamada, iki liderin, gelecek günlerde iletişimde kalınması konusunda da mutabık kaldıkları ifade edildi.

Biden, Abbas ile görüşmesinde İsrail'i kınamadı, Hamas'a "saldırılarını durdurması" çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın İsrail'e füze atmaya son vermesi gerektiğini belirterek, aralarında çocukların da olduğu masum sivillerin yaşamlarını kaybetmesinden duydukları endişeyi ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamamada, ABD Başkanı Biden'ın bugün Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve ABD-Filistin ortaklığının güçlendirilmesi konusunda ABD'nin taahhüdünü ilettiği bildirildi.

Biden ve Abbas'ın Kudüs ve Batı Şeria'daki son gerilimi de ele aldığının belirtildiği açıklamada, "İki lider, Kudüs'ün tüm inançlardan ve arka plandan kişilerin barışçıl bir şekilde birlikte yaşadığı bir yer olmasına yönelik ortak arzularını dile getirdi." ifadesine yer verildi.

- Sivil kayıplara yönelik endişeler dile getirildi

Görüşmede Biden'ın, bölgedeki olaylar konusunda diplomatik çalışmalarıyla ilgili Abbas'ı bilgilendirdiğine işaret edilerek, "Biden, Hamas'ın İsrail'e füze fırlatmaya son vermesi gerektiğini vurguladı. İki lider, devam eden şiddet olaylarında, aralarında çocukların da olduğu masum sivillerin yaşamlarını kaybetmesinden duydukları endişeyi dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Biden'ın görüşmede, Filistin halkının hakkı haysiyet, güvenlik, özgürlük ve ekonomik fırsatlara sahip olmasının sağlanması için gerekli adımları desteklediği aktarılan açıklamada, Washington'ın Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere ekonomik ve insani yardımına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın iki devletli çözümü desteklediğini ve bunun kalıcı bir çözüm için en iyi yol olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan ABD Başkanı'nın, görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini kınamaması dikkati çekti.