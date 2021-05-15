1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında borç meselesinden kaynaklanan kavgada 8 kişi yaralandı.
 15 Mayıs 2021 23:08
+Aa- Yazdır
Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı

Hayriye Mahallesi'nde aralarında borç nedeniyle husumet bulunan aileler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine Metin (24), Şiyar (22), Şahin (21), Burak (14), Ali (43), Ersin (20), Yusuf (23) ve Sedat B. (29) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kavganın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis komşuların yeniden kavga etme ihtimaline karşı mahalle ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 145'e yükseldi
15 Mayıs 2021 21:45		 Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor
15 Mayıs 2021 21:32
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
15 Mayıs 2021 21:30		 Babasını öldürdü, ailesini rehin aldı: 3 jandarma yaralı
15 Mayıs 2021 19:59
Akılalmaz dolandırıcılık... Gelen mesajla ikinci şoku yaşadı
15 Mayıs 2021 16:27		 İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli kazada hayatını kaybetti
15 Mayıs 2021 16:23
Şanlıurfa'da taşlı- sopalı 'hayvan otlatma' kavgası: 8 yaralı
15 Mayıs 2021 16:14		 Gölde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede öldü
15 Mayıs 2021 14:28
Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
15 Mayıs 2021 14:27		 Başkasının bahçesine ektiği keneviri sularken yakalandı
15 Mayıs 2021 14:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?00:02 - Taşımalı okullarda görev yapan yöneticilere ek puan verilmeli00:01 - 16 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:46 - Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu 25 milyonu aştı23:32 - Valilikten geri gönderme merkezindeki olaya ilişkin açıklama23:25 - Küme düşen son takım da belli oldu
23:17 - 'Elektrikli yerli araç TOGG yakında yollarda olacak'23:08 - Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı23:07 - Düğün sektörü normalleşmeye dahil edilmeyi bekliyor22:30 - Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!22:30 - Galatasaray şampiyonluğu averajla kaybetti22:30 - Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup etti
22:07 - Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı21:56 - Bakan Pakdemirli, orman personeliyle bayramlaştı21:45 - İsrail'in saldırıları sonucu şehit sayısı 145'e yükseldi21:32 - Denetimler bayramda da aralıksız sürüyor21:30 - İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
21:11 - Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Taşımalı okullarda görev yapan yöneticilere ek puan verilmeli
16 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevimli olmaya çalışmak 2
Perde takmak 3
kapalı gişe 1
halı yıkamak 3
el öpenlerin çok olsun 2
hatırlanmak 1
sığınılacak liman olmak 3
sistem 2
z kuşağını kıskanmak 6
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam