Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu 25 milyonu aştı
|15 Mayıs 2021 23:46
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 23.45 itibarıyla 25 milyon 733 bin 803'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Mayıs saat 23.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 14 milyon 925 bin, ikinci doz aşı 10 milyon 808 bin 803 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 25 milyon 733 bin 803 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 530 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 722 bin 25 toplamda 4 milyon 252 bin 963, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 209 bin 229, ikinci doz aşı sayısı 875 bin 59 toplamda 2 milyon 84 bin 288, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 12 bin 677, ikinci doz aşı sayısı 748 bin 37 toplamda 1 milyon 760 bin 714 doz olarak kayıtlara geçti.
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