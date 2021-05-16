Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|16 Mayıs 2021 06:28
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