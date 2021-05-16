Tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü

BİLİM KURULU ÜYESİ: OKULLAR, MAYIS SONUNA DOĞRU AÇILABİLİR Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, okulların açılmasının mayıs ayının sonlarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. Akın, "Tüm okullar, sınıflar değil; 1'inci ve 2'nci sınıflar gibi sınıfların açılması ki özellikle öğrencilerin okul disiplini kazanması açısından çok önemli bu; ama bunu yaparken de okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı testler kullanılabilir. Hızlı antijen testleri var. Bunları haftada bir hiç olmazsa yaparak, okullardaki yeni vaka durumuna göre okulun tehdit altında olup, olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı