1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojinin son yaptığı tahminlere göre; yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
 16 Mayıs 2021 06:56
+Aa- Yazdır
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var
16 Mayıs 2021 08:25		 Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu
16 Mayıs 2021 08:16
Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin
16 Mayıs 2021 07:32		 Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
16 Mayıs 2021 07:23
Giresun Valisi, pazarcı kadınların ellerindeki ürünü satın aldı
15 Mayıs 2021 20:20		 Türk kaşif, hava radar sistemi üretti
15 Mayıs 2021 18:06
Dr. Ahmet İnal: Favipiravir erken dönemde etkili
15 Mayıs 2021 16:49		 Aşıyla ilgili bilgi kirliliği endişeyi beraberinde getiriyor
15 Mayıs 2021 15:48
Doğu Karadeniz'de yaş çay hasadında geri sayım
15 Mayıs 2021 15:43		 'Aşılamayla yoğun bakımdaki yaş aralığı düştü'
15 Mayıs 2021 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - 'Böyle hızlı araba mı kullanılır?' diyen 2 çocuk babasını kalbinden bıçakladı09:42 - CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı iktidar olursa HDP'den 1-2 isim bakan olabilir09:30 - Veri fidyecileri Türkiye'de cirit atmaya başladı09:21 - İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı09:12 - Ahmet Hakan: Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını09:00 - İşte 10 soruda lise sınavları
08:50 - Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek08:42 - Elitleri soyan çete çökertildi! Ünlü isimlerden 15 milyonluk hırsızlık08:34 - Temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ne olacak?08:25 - Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var08:16 - Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu08:07 - Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz
07:58 - CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağı hazır07:49 - Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı07:40 - Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan07:32 - Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin07:23 - Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
07:14 - İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu
Taşımalı okullarda görev yapan yöneticilere ek puan verilmeli
Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı
İşte 10 soruda lise sınavları
Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan
Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el öpenlerin çok olsun 1
aşılıyım maskeli çalışanlı tanıtım filmi paylaşılması 3
arada kaynamak 2
jules verne 2
kendiliğinden ihkakı hak 1
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 2
el arabası 1
leylak 2
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 1
tam kapanmanın yaraması 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam