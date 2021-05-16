İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
|16 Mayıs 2021 07:14
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısının
öncelikli gündem maddesi, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süresince vaka ve
ölüm sayılarındaki düşüşle birlikte normalleşme takvimi olacak. Kabine toplantısında,
17 Mayıs'tan sonra Türkiye genelinde 'kademeli ve kontrollü normalleşme'ye geçilmesi
planlanıyor.
Hürriyet'ten
Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Son 17 günlük vaka, ölüm, ağır hasta
sayılarının ve tam kapanmanın etkisinin değerlendirileceği toplantıda Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son durum, aşılama çalışmaları
ve yerli aşı konusunda kapsamlı bir sunum yapacak. Toplantıdan, Bilim Kurulu'nun
tavsiyeleri doğrultusunda kademeli normalleşme takvimiyle ilgili şu kararların
çıkması bekleniyor:
İLK ÖNCE KAFE-RESTORANLAR
Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek.
Haziran başına kadar kafeler, restoranlar, lokantalar kademeli, sosyal mesafeli,
açık alanda oturma kurallı, saat ve kişi sınırlamalı ve HES kodu koşullu olarak
akşam saat 20.00'de kapanma şartıyla açılacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayına kadar saat 21.00'den sonra uygulanacak.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yalnızca pazar günü sürmesi planlanıyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM SONBAHARDA
İkinci aşamanın uygulanacağı haziran ayında vaka/ölüm sayılarının istenen seviyeye
gelmesi durumunda pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılacak.
Okullarda, uzaktan eğitime sonbahara kadar devam edilecek.
İlk aşamada düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi kalabalık yaratan organizasyonlara
izin verilmeyecek.
DÜĞÜNLER TEMMUZDAN SONRA
Vaka sayılarının 5 bin hedefinin altına inmesi halinde düğün, nişan, asker
uğurlama gibi etkinliklere temmuz ayından itibaren kontrollü şekilde izin verilecek.
Normalleşmenin ilk aşamasında AVM'ler, berberler, kuaförler ve spor salonlarının
da açılması planlanıyor.
1 Haziran'dan sonra geçilecek kontrollü normalleşmenin ikinci aşamasında vaka
ve ölüm oranlarının istenen seviyenin altına düşmesi durumunda hafta içi uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri esnetilecek.
TEMMUZDA TAM NORMALLEŞME
Kademeli normalleşme döneminde aşılama çalışmalarına hız verilecek. Nazal (burundan
yapılan) aşının da devreye girmesiyle nüfusun aşılama oranları arttırılacak.
Vaka ve ölüm oranlarındaki düşüş, aşılamadaki artış ve tedbirlere uyuma göre
temmuz ayından itibaren tamamen normalleşmeye geçilecek.
Tam kapanma öncesinde İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden Anadolu'ya gidenlerin
dönüşünde risk yaratmamak amacıyla ilk aşamada izin şartı getirilecek.
Maske ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığı sıkı şekilde takip edilecek, kararlar
15 günde bir güncellenecek.
Kademeli normalleşmede vaka ve ölüm sayılarında beklenmeyen artış olması durumunda
lokal tedbirler devreye alınacak.
Kabinede alınan kademeli normalleşme kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete
Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.
KAPANMANIN SON PAZARI
17 günlük kapanma süresince cumartesi günleri pazarlar kurulmuştu. Dün de tam kapanmanın son pazarları açıldı. Vatandaşlar, fiyatların pahalılığından şikayetçiydi.
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