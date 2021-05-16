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Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak

Algoritmaların dilinden en iyi anlayan şirketlerden biri olan Facebook, WhatsApp kullanıcılarına sözleşmeyi kabul ettirmek için bu defa daha kurnazca bir yol izliyor. Facebook bir anda bütün kullanıcılara yasak uygulamak yerine bu defa farklı zamanda farklı kısıtlamalara giderek hem dijital göçün önüne geçmeyi hem de sözleşmeyi kabul ettirmeyi planlıyor
 16 Mayıs 2021 07:23
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Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak

WhatsApp tarafından kullanıcılara 15 Mayıs'a kadar verilen süre dün doldu. Artık kullanıcılar bir seçim yapmak zorunda. Devam mı yoksa tamam mı?

Malum WhatsApp 4 Ocak 2021'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerindekiler hariç dünyadaki tüm kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi göndermiş, bunu da 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri konusunda dayatmada bulunmuştu. Şirketten yapılan açıklamada sözleşmenin onaylanması halinde hesapların silineceği bilgisine yer verildi. Gelen tepkiler sonrası 15 Ocak'ta WhatsApp, yeni sözleşmenin kullanıcılar tarafından onaylanması sürecini 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a kadar uzattı. Bu süreçte Rekabet Kurulu da WhatsApp hakkında soruşturma başlatmıştı.

SÖZLEŞMENİN ASIL AMACI

Sözleşmenin ardında ise ticari kaygılar yatıyor. Facebook, 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolar karşılığında Whatsapp'ı satın almıştı. Ancak WhatsApp, Facebook'a pek kazanç getirmedi. Mevcut plana göre WhatsApp, şirketler müşterileri ile kendisi aracılığıyla iletişim kurduğunda bu işlemden kazanç elde etmeyi amaçlıyor. Bunu yapabilmesi için de kural değişikliğine gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini onaylaması şart.
kullanıcıların toplu hareket etmesinin önüne geçecek.

SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEZSENİZ NE OLACAK?

Whatsapp'tan en son yapılan açıklamaya göre 'herhangi bir hesap silinmeyecek' ya da 'kapatılmayacak'. WhatsApp'ın açıklamasına göre kabul etmeyen kullanıcılar yeni bildirimler alarak 'sözleşmeyi kabul etmesi' hatırlatılacak. Bir süre sonra bazı kullanıcılar kısıtlamalarla karşılaşmaya başlayacak. Sözleşmeyi kabul etmeyecek kişiler önce sohbetlere ve kişi listesine olan erişimlerini kaybedecek. Bu aşamada telefon aramalarına ya da görüntülü konuşmalara erişim engellenmeyecek. Buna rağmen sözleşmeyi kabul etmeyenler bir sonraki aşamada yalnızca mesajları okuyabilecek ve bildirimlere bakabilecek. Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından kullanıcılar mesaj atamayacak ve arama yapamayacak. Bu durumda kullanıcılar uygulamayı tamamen kullanamaz hale gelecek. Yasaklara uygulanan yönteme dikkat edildiğinde kurnazca bir şekilde planlandığı anlaşılıyor. Algoritmaların dilinden en iyi anlayan şirketlerden biri olan Facebook'un zaten kısıtlamalarda bunu dikkate almaması düşünülemezdi. İzlenen yöntem iyi analiz edildiğinde bu daha net görünüyor. Yeni yöntemde Facebook farklı zamanda kısıtlamaya giderek sözleşmeyi kabul ettirmeye çalışacak. Yani kısıtlamalar zamana yayılacak. Mesela siz kısıtlamaya tabi olurken listenizdeki diğer kullanıcılar kısıtlamadan muaf olacak. Bu durumda siz gelen mesaja ya da aramaya cevap vermek istediğinizde, sözleşmeyi kabul etmeye zorlanacaksınız. Bu şekilde insanların ortak hareket etmesinin önüne geçmeyi planlayan WhastApp dijital kavimler göçünü de engellemeyi hedefliyor.

BiP'E TAŞININ

Eğer kısıtlamalara maruz kalmak istemiyorsanız BiP alternatif olarak öne çıkıyor. Sohbet geçmişi ve gruplarınızı saniyeler içerisinde yeni uygulamaya taşıyabilirsiniz.

İşte Android kullanıcılarının BiP'e geçmesi için yapması gerekenler:
WhatsApp'ta taşımak istediğiniz gruba girin.
Sağ üst köşeden "Diğer" seçeneğinden "Sohbeti Dışa Aktar" seçeneğini tıklayın.
Önünüze çıkan menüden BiP ya da diğer alternatif uygulamayı seçerek gruplarınızı rahatlıkla taşıyabilirsiniz.
Grubunuzda BiP'i olmayan kişiler var ise grubunuzu taşıdıktan sonra "Grup linkini paylaş" butonunu kullanarak, onları davet edebilirsiniz.

ÖMER TEMÜR

Türkiye
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