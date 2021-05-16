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Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin

Koronavirüse karşı tam kapanma yarın sona eriyor. Kademeli normalleşme adımları öncesi uzmanlar, kalıcı başarı için daha çok dikkat ve özen gerektiğini söylüyor. Prof. İsmail Balık, "Ekonomik ve toplumsal yıpranmanın artmaması için yeni bir dalgaya engel olmalıyız" dedi. Prof. Hakan Oğuztürk ise "Büyük fedakarlıklar gösterildi, bu emekler boşa gitmesin" diye konuştu
 16 Mayıs 2021 07:32
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Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin

Yarın sona ermesi beklenen tam kapanmanın ardından Türkiye, haziran ayını bulacak kademeli normalleşmeye hazırlanıyor. Tam kapanma sürecinde önemli kazanımlar sağlandığını belirten bilim insanları, gerçek anlamda başarı için 17 Mayıs sonrası kademeli açılımda herkese görev düştüğüne işaret ediyor.

HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, tam kapanmanın yararını kesin göreceğimizi söyleyerek "Günlük 5 bin vakaya gelindiğinde vatandaş eğer geçen seneki gibi davranırsa, hızlı ve kapsamlı açılma olur tedbirler bir kenara bırakılırsa 4'ncü dalgayı görürüz." dedi. Balık, "Hem turizmi kaybetmemek açısından hem de pandeminin getirdiği diğer ekonomik yük ve toplumsal yıpranmanın artmaması için yeni bir dalgaya engel olmalıyız." uyarısını yaptı.

"Hükumetin aldığı kararlara, bireylerin katkı vermesi gerekiyor." diyen Balık, kademeli açılmada dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "İlk olarak kalabalık olan yerler açılmamalıdır. Küçük esnaf, az çalışanın olduğu işletmeler, berber, kuaför vb kademeli olarak açılabilir. Taziye, nikah ve nişan, maçlar, kutlamalar, toplantılar gibi bu süreçte asla kalabalık ortamlara izin verilmemesi gerekiyor. Restoranlar, açık havada ve yüzde 50 kapasite ile hizmet vermelidir. Şimdi açılmalar başladığında bunların yaşanmaması için muhtarından öğretmenine kadar, polisten apartman yöneticisine, apartman görevlisine kadar herkesin örnek davranış içinde olması gerekiyor. Virüsle mücadelede birinci silahımız korunma ikinci silahımız aşılamadır."

ESNAF KURALLARA UYGUN AÇILMALI

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk de "Vaka sayılarının düşmesi için büyük fedakarlıklar gösterildi ve bu emeklerin boşa gitmemesi için hassasiyet göstermeliyiz. Şehir içinde dahi zaruri haller dışında farklı yerleşim yerlerine seyahat etmemek gerekir. Ayrıca apartman içinde yakın komşuların dahi bu kurallara uyması önem arz etmektedir" dedi. Prof. Oğuztürk, "Kademeli normalleşmede öncelikle küçük esnafın iş yerlerinin kurallara uygun şekilde açılması gerekir. AVM ve sinema gibi mekanların vaka sayısı kontrollerine göre bir sonraki süreçte açılması doğru olabilir. Ayrıca restoran ve kafe gibi yerlerin öncelikli olarak açık alandaki yerleri varsa oralarda hizmet verecek şekilde açılmaları teşvik edilebilir. Akşam sokağa çıkma yasakları bir süre daha devam edebilir."

Yasemin Asan

Yeni Şafak
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