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Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında ele geçirilen silahların önemli bir bölümü ABD veya Rus menşeli silahlar. Hafif ve ağır silahlar, roket, havan ve bombalar arasında NATO müttefiklerimize ait olanlar da var
 16 Mayıs 2021 07:40
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Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan

Türkiye, Irak ve Suriye'de sadece terör örgütlerine karşı değil aynı zamanda NATO, ABD ve Rusya silah sistemlerine karşı da savaşıyor.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 111 terörist etkisiz hale getirilirken, onlarca hafif ve ağır silah, binlerce mühimmat, bomba, patlayıcı düzenek ele geçirildi. Sadece bu iki harekatta ele geçirilen silah ve mühimmatlara bakıldığında hepsi dost ve müttefik ülkeler menşeli. Amerika ve Rusya'nın Suriye kuzeyinde terör örgütü PYD'ye sağladığı silah ve mühimmatlar Irak kuzeyinde PKK'nın elinde.

HAVANLAR ABD, ROKETLER RUS

Terörle mücadele harekatları kapsamında sıklıkla ele geçirilen RPG-7 silah sistemi ve mühimmatlarına son harekatlarda da çokça rastlandı. Rus menşeli 9 RPG-7 ile 88 RPG-7 mühimmatı, 54 adet RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi. 12 adet de RPG-11 mühimmatına rastlandı. ABD menşeli 60, 81 ve 120 mm'lik havanlardan da 10 tane, 250 adet havan tapası, 84 adet havan mühimmatı ele geçirildi.

UÇAKSAVARLAR HEM RUS HEM ABD

PKK'nın sıkça kullandığı Rus menşeli uçaksavar Doçka'lardan da 5 adet ele geçirildi. Yine uçaksavar silahlarını uzaktan komuta sistemleri de ele geçirilen malzemeler arasında. Harekatlarda ele geçirilen 3 bin 24 adet 12.7 mm uçaksavar makineli tüfek mühimmatının da ABD menşeli olduğu öğrenildi. Harekatlarda bir adet de Strella-2 hava savunma füzesi tetik tertibatına rastlandı. Bu sistem de PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ABD tarafından verilen sistemler olarak tanınıyor.

TÜFEKLER HEM RUS HEM AMERİKAN

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarında ele geçirilen PKMS makineli tüfek ve AK-47 Rus menşeli. PKK terör örgütünün en çok kullandığı ABD menşeli 6 adet M-16 tüfeği ve 5 şarjör, 150 adet de M-16 mühimmatı bulundu. Keskin nişancı tüfekleri de hem ABD hem Rus menşeli. Rus menşeili Kanas keskin nişancı tüfeğinden 2, Rus Dragunov keskin nişancı tüfeğinden 1 adet ele geçirildi. Yine Amerikan menşeili Zagros keskin nişancı tüfeğinden de iki adet ele geçirilen silahlar arasında. Ele geçirilen çok sayıda el bombası Rus, EYP düzenekleri, patlayıcılar ve infilak malzemeleri de ABD menşeli.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında ele geçirilen telsizler Rus, gözetleme sistemleri ise ağırlıklı olarak ABD menşeili. Operasyonda ele geçirilen silah ve sistemlerden bazılarının kaynağı ise NATO üyesi diğer ülkeler.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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