Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı
|16 Mayıs 2021 07:49
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Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına göre ünlü işinsanı Enver Paralı (79), 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi. 1 ay 11 gün hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye yatırıldı. Hastanedeyken oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekaletname aldı ve Paralı'nın milyonlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketlerine ve üçüncü kişilere devretti.
DURUMU TORUN FARK ETTİ
Enver Paralı'nın kızı Gonca Kuru'nun oğlu Ömerhan Kuru durumu fark edip savcılığa başvurdu. Savcılık 'Mal varlığım üzerinde her türlü işlemi yapmaya yetkilidir' şeklindeki vekaletnamedeki imzanın Enver Paralı'ya ait olmadığını ortaya çıkardı. Devirlere tedbir konuldu. Oğul Galip Paralı'ya da 'iki ayrı resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı. Torun Ömerhan Kuru, dayısına yardım ettikleri suçlamasıyla annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı, teyzeleri Ayşegül Hoşgör ve Gaye Canayakın hakkında şikayetçi olunca, onlara da dava açıldı.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada savcılık oğul Galip Paralı'nın babası adına sahte vekaletname düzenlediğinin sabit olduğunu, "resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik" suçlarını birden fazla kez işlediğini belirterek toplam 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı, soruşturma aşamasında el konulan milyonlarca lira değerindeki 69 gayrimenkulün yasal mirasçılara devredilmesini de istedi. Savcı, cep telefonu kayıtları, polis kriminal raporları ve çelişkili ifadeleri de delil olarak gösterdi.
'ADALET YERİNİ BULACAK'
Şikayetçi torun Ömerhan Kuru Hürriyet'e "Yargı bütün usulsüzlük ve sahtecilikleri delilleriyle birlikte ortaya çıkardı. Benim hakkımda da suç duyurusunda bulundular. Ancak iddialarının iftira olduğu anlaşıldı. Şikayetimde ne kadar haklı olduğum anlaşıldı. Adalet yerini bulacak" dedi.
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