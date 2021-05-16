Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, kent genelindeki vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde azaldığını belirterek, "Gidenlerin dönüşünden sonra vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Vatandaşlar, pazartesiden itibaren sosyal mesafeye uyarak park, bahçe, orman veya sahil yerlerine gidebilir ancak kapalı ve küçük alanlarda oluşacak yoğunluk için endişeliyiz" diye konuştu.

Halihazırda Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Kağıthane, Bayrampaşa'nın, Silivri, Adalar, Çatalca, Şile, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelere oranla daha riskli bölgeler olmaya devam ettiğini dile getiren Dr. Tamur, "Türkiye genelindeki günlük toplam vaka sayısı mutlaka bin rakamına düşmeden 'Rahatladık' diyemeyiz. Vaka sayısı bin seviyesine düştüğünde, her temaslıyı ve her temaslının da temas ettiği kişileri kolayca saptayabiliriz" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise tam kapanmanın fonksiyonel anlamda uygulanamadığını belirtirken, yeni normalleşme öncesi endişeli isimlerden:

'Umudumuz yaz dönemi'

"İstenilen hedefe ulaşamadık. Risk grubundakiler çalışmaya devam ettiğinden virüs yayılımı devam etti. Pazartesi'den sonra ister istemez insanlar sokağa dökülecekler. Toplu etkinlikler, aktiviteler yasak olsa da yine eski alışkanlıklar devam edecek. Vatandaşlar post karantina sendromu ile sokaklara dökülecektir. Mayıs sonunda vaka sayısında artış görebiliriz."

Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz da vaka ve yoğun bakım hasta sayısının azalmaya devam ettiğin söyleyerek, "Tabloya bakınca yüzde 40'lık düşüş olduğu görülüyor. Önemli olan açılma sonrası oluşacak tablo. Kontrollü açılmazsak olumsuz tablo geri döner. Aşılama oranımız çok düşük. Yeni normalleşmede tek avantaj ve umudumuz yaz dönemi ile açık hava" dedi.

Dikkat gerekli

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin de 17 günlük kapanmanın etkilerini görmek için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Büyükşehirlerden yapılan göç, diğer illerdeki vaka sayılarında kısmi bir dalgalanmaya neden oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayısının iki hafta öncesine kıyasla ciddi bir düşüşte. Yeni normalleşmede vatandaşlar dikkatli hareket etmezse kısa sürede olumlu tablo tersine dönebilir."