1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yaz sonuna kadar aşılamanın tamamlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Şu an için hem İstanbul genelinde, hem de bizim merkezimizde vaka ve yoğun bakım oranlarında yarı yarıya azalma olduğunu görüyoruz. Memleketine gidenlerin dönüşü ve mutasyon riskinden endişeliyiz. İstanbul için en büyük risk toplu taşıma, özellikle de metrobüslerde. İmalathane ve fabrikalar da diğer riskli alanlar" dedi.
 16 Mayıs 2021 08:07
+Aa- Yazdır
Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, kent genelindeki vaka sayılarının yüzde 50'nin üzerinde azaldığını belirterek, "Gidenlerin dönüşünden sonra vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Vatandaşlar, pazartesiden itibaren sosyal mesafeye uyarak park, bahçe, orman veya sahil yerlerine gidebilir ancak kapalı ve küçük alanlarda oluşacak yoğunluk için endişeliyiz" diye konuştu.

Halihazırda Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Kağıthane, Bayrampaşa'nın, Silivri, Adalar, Çatalca, Şile, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelere oranla daha riskli bölgeler olmaya devam ettiğini dile getiren Dr. Tamur, "Türkiye genelindeki günlük toplam vaka sayısı mutlaka bin rakamına düşmeden 'Rahatladık' diyemeyiz. Vaka sayısı bin seviyesine düştüğünde, her temaslıyı ve her temaslının da temas ettiği kişileri kolayca saptayabiliriz" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise tam kapanmanın fonksiyonel anlamda uygulanamadığını belirtirken, yeni normalleşme öncesi endişeli isimlerden:

'Umudumuz yaz dönemi'

"İstenilen hedefe ulaşamadık. Risk grubundakiler çalışmaya devam ettiğinden virüs yayılımı devam etti. Pazartesi'den sonra ister istemez insanlar sokağa dökülecekler. Toplu etkinlikler, aktiviteler yasak olsa da yine eski alışkanlıklar devam edecek. Vatandaşlar post karantina sendromu ile sokaklara dökülecektir. Mayıs sonunda vaka sayısında artış görebiliriz."

Halk sağlığı uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz da vaka ve yoğun bakım hasta sayısının azalmaya devam ettiğin söyleyerek, "Tabloya bakınca yüzde 40'lık düşüş olduğu görülüyor. Önemli olan açılma sonrası oluşacak tablo. Kontrollü açılmazsak olumsuz tablo geri döner. Aşılama oranımız çok düşük. Yeni normalleşmede tek avantaj ve umudumuz yaz dönemi ile açık hava" dedi.

Dikkat gerekli

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin de 17 günlük kapanmanın etkilerini görmek için biraz daha süreye ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Büyükşehirlerden yapılan göç, diğer illerdeki vaka sayılarında kısmi bir dalgalanmaya neden oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde vaka sayısının iki hafta öncesine kıyasla ciddi bir düşüşte. Yeni normalleşmede vatandaşlar dikkatli hareket etmezse kısa sürede olumlu tablo tersine dönebilir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
16 Mayıs 2021 06:28		 Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek
15 Mayıs 2021 21:11
Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2021 20:13		 Saklı Cennet 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor
15 Mayıs 2021 19:43
Baraj suları çekildi, cami minaresi ortaya çıktı
15 Mayıs 2021 19:39		 Muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
15 Mayıs 2021 19:37
Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2021 18:32		 Türkiye'de tek dünyada ise ikinci! Sular 500 metre çekildi
15 Mayıs 2021 15:58
Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı
14 Mayıs 2021 21:41		 Doğar doğmaz, koronavirüse gözlerini açtılar
14 Mayıs 2021 21:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - 'Böyle hızlı araba mı kullanılır?' diyen 2 çocuk babasını kalbinden bıçakladı09:42 - CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı iktidar olursa HDP'den 1-2 isim bakan olabilir09:30 - Veri fidyecileri Türkiye'de cirit atmaya başladı09:21 - İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı09:12 - Ahmet Hakan: Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını09:00 - İşte 10 soruda lise sınavları
08:50 - Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek08:42 - Elitleri soyan çete çökertildi! Ünlü isimlerden 15 milyonluk hırsızlık08:34 - Temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ne olacak?08:25 - Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var08:16 - Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu08:07 - Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz
07:58 - CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağı hazır07:49 - Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı07:40 - Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan07:32 - Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin07:23 - Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
07:14 - İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu
Taşımalı okullarda görev yapan yöneticilere ek puan verilmeli
Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı
İşte 10 soruda lise sınavları
Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan
Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
el öpenlerin çok olsun 1
aşılıyım maskeli çalışanlı tanıtım filmi paylaşılması 3
arada kaynamak 2
jules verne 2
kendiliğinden ihkakı hak 1
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 2
el arabası 1
leylak 2
Art arda ekranın ortasında ve çevresinde çıkan reklamlardan dola 1
tam kapanmanın yaraması 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam