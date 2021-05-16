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Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var

Başkent Üniversitesi Sağlık Yönetimi tarafından yapılan maske ve aşı araştırmasından endişe veren sonuçlar çıktı
 16 Mayıs 2021 08:25
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Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan öncülüğünde yürütülen çalışmaya araştırmada 3 bin 213 kişiye ulaşılırken, basit sorularla insanların aşı konusundaki görüş ve tercihleri soruldu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Ankara genelinde yapılan araştırmada 18-30 yaş arasındaki genç kuşağın üçte birinin halihazırda Kovid-19 aşılarına yönelik olumsuz fikirler taşıdığı anlaşıldı. Katılımcıların yüzde 32'si aşı olmak istediğini, yüzde 30'u aşı olmak istemediğini ve yüzde 38'i ise kararsız olduğunu ifade etti.

Aşı olmak istemeyen veya kararsız olan grup yeralanların yüzde 18'i aşının ileride sağlık üzerinde olumsuz durumlar yaratacağını, yüzde 21'i aşının işe yaramayacağını, yüzde 38'i aşının yan etkilerinden korktuğunu, yüzde 57.5'i aşıya güvenmediğini dile getirdi.

Alman aşısı tercih

En çok hangi aşının tercih edildiği yönündeki soruya katılımcıların büyük kısmı Almanya'da geliştirilen 'mRNA aşısı' cevabını verirken, diğer tercihler için, Çin, Amerikan ve Rus aşıları sıralaması oluştu. Prof. Dr. Malhan eğitim düzeyinin aşı olma konusundaki görüşler üzerinde anlamlılık ifade etmediğini şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirirken, "Ne yazık ki, eğitim düzeyi fark etmeksizin aşılara tahminizin üzerinde güvensizlik duyulduğunu anladık. Bunca ölüme rağmen halen aşıya direnenlerin olmasını anlamak mümkün değil" dedi.

Yarısı her gün bile değiştirmiyor!

Halkın maske kullanımına yönelik davranışlarını tespit etmek amacıyla Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Simten Malhan öncülüğünde yürütülen ve 8 bin 791 kişiyle yapılan araştırma birçok kişinin maske kullanımı konusunda bilinçli olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 60'ı kağıt maske ve yüzde 40'ı bez maske kullandıklarını ifade etti. Maskesini her gün değiştirenlerin oranı sadece yüzde 46 çıktı.
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