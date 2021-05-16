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Temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ne olacak?

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sosyal Medya Yasası'nın ardından aralarında Facebook, Instagram, Twitter olmak üzere 9 sosyal medya şirketinin temsilcilik açtığını söyledi
 16 Mayıs 2021 08:34
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Temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ne olacak?

Türkiye'de bir milyondan fazla abonesi bulunan sosyal ağlar için getirilen temsilci bulundurma zorunluluğu kapsamında şirketler temsilcilik açma işlemlerini bir bir tamamlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 21 Nisan itibarıyla V Kontakte (VK), Dailymotion, YouTube, Tiktok, Linkedin, Facebook, Pinterest ve Instagram olmak üzere sekiz sosyal ağ sağlayıcısının temsilci belirleyerek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirdiğini söyledi. Twitter'ın 23 Nisan'da Türkiye'de şirket kurması ve temsilci atamasıyla bu sayı dokuza çıktı.

BEŞ AŞAMALI YAPTIRIM KARARI ALINDI

Türkiye'nin sosyal medya kullanıcılarının haklarını korumak için hazırladığı ve küresel ölçekte ses getiren Sosyal Medya Yasası sonrası şirketlerin temsilcilik açma çalışmaları sürüyor. Yasa kapsamında Türkiye'de temsilcilik açmayan platformlara beş aşamalı yaptırım kararı alındı. Bu çerçevede temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ilk aşamada 10 milyon lira, ikinci aşamada da 30 milyon lira para cezası uygulandı. Verilen 30 günlük ceza süresinin bitmesinin ardından hala temsilcilik açmayan sosyal medya platformları için ise reklam yasakları geldi.

PERİSCOPE İLE GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Sosyal Medya Yasası değişikliklerinin yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2020'den itibaren Türkiye'ye temsilcilik açan sosyal ağlara ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen Periscope/Scope ile temsilcilerini atama süreçlerine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Karaismailoğlu, "Kanun hükmü gereğince bahse konu sosyal ağ sağlayıcılara öncelikle 10 milyon lira daha sonra ise 30 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

BANT GENİŞLİĞİ DARALTILABİLİR

Gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda sosyal ağın internet trafiği bant genişliği yüzde 50, başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 günde yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurulabilecek. Şirketler bu süre sonunda temsilcilik açmayı kabul ederse reklam yasağı kaldırılacak, internet trafiği bant genişliğine yönelik bu müdahale sonlandırılacak. İdari para cezalarının da dörtte biri kesilecek.

TWITTER ŞİRKET KURDU

Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracağını açıklayan sosyal medya platformu Twitter da şirket kurdu. Ticaret Sicil Gazetesi'nde 22 Nisan'da yayınlanan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarına göre "Twitter İnternet İçerik Hizmetleri Limited Şirketi" unvanıyla bir şirket kuruldu. Şirketin kurucusu olarak da ABD merkezli T.I. Redwing LLC adlı şirket kayıtlarda yer aldı. Ayrıca tüzel kişi adına Amerika'da ikamet eden Kevin Cope adlı kişinin hareket edeceği belirtildi. Google ve Tik- Tok da Türkiye'de şirket kuran platformlar arasında yer aldı.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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