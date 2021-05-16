Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek
Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı
|16 Mayıs 2021 08:50
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Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.
Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek.
Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.
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