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Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek

Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı
 16 Mayıs 2021 08:50
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Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek

Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.

Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek.

Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.
Anadolu Ajansı
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