İşte 10 soruda lise sınavları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 17 Mayıs'tan sonra yapılması planlanan liselerdeki yüz yüze sınavlarla ilgili hafta başında yeni bir düzenlemeye gitti. Lise hazırlık ile 9, 10 ve 11'inci sınıflar isterlerse sınavlara katılmayacak. Notları birinci dönemde aldıkları notlardan hesaplanacak. Ancak sınıf geçme kriterleri, 12'nci sınıfların durumu, ödev notları gibi birçok konuda velilerin ve öğrencilerin kafaları hala karışık. İşte liselerdeki yeni düzenlemeyle ilgili merak edilen o sorular ve yanıtları:

1- SINAV MUAFİYETİ HANGİ KADEMELER İÇİN GEÇERLİ?

Lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflar isterlerse yüz yüze yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmeyecek.

2- KATILMAK İSTEMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ İŞLEMLERİ YAPACAK?

Veliler, 21 Mayıs'a kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okula dilekçeyle başvuracak.

3- KATILMAYACAK ÖĞRENCİLERİN KARNE NOTLARI NASIL HESAPLANACAK?

Birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak. Karnede ikinci dönem notları yer almayacak.

4- KATILMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Birinci dönem notları zayıf olup, karnede bu notları yükseltmek isteyen, sınıfta kalma riski olan ara sınıf öğrencileri sınavlara katılabilecek. Bu öğrencilerin dönem sonu notlarına katıldıkları sınavların tümü dahil olacak. Sınavlara girip notunu beğenmeyen öğrenciler birinci dönem notlarını tercih edemeyecek.

5- LİSE SON ÖĞRENCİLERİ NEDEN BU HAKTAN YARARLANAMIYOR?

12'nci sınıflar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavları tamamlandığı için kapsam dışında tutuldu.

6- SINIF GEÇME KRİTERLERİ NASIL OLACAK? SINIFTA KALMA VAR MI?

Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Başarısız ders sayısı en fazla 3 olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçecek. Ancak alt sınıflar da dahil toplam 6'dan fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar edecek.

7- YÜZ YÜZE SINAVLARIN KAPSAMI NE OLACAK?

Sınavlar 1 Kasım 2020 - 26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

8- SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Mayıs - 18 Haziran 2021 arasında yapılacak.

9- SORUMLULUK SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında yüz yüze yapılacak.

10- ÖDEV VE PERFORMANS NOTLARI NE OLACAK?

Birinci dönem aldıkları notlara göre değerlendirilmeyi tercih eden öğrenciler sadece bu notları ile değerlendirilecek. Başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme aracı kullanılmayacak ve uygulaması da yapılmayacak.

ORTAOKUL SINAVLARI NASIL OLACAK?

Ortaokullarda ders sınavlarının nasıl yapılacağı konusu henüz net değil. MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre ortaokullarda daha önce 3 Mayıs'tan sonra yapılması planlanan ancak tam kapanma kararı sonrası ertelenen yüz yüze sınavlarla ilgili genelgenin yarın ya da salı günü çıkması bekleniyor. Ortaokullar birinci dönemde sınav olmadı. Karneler ödev ve performans notlarına göre verildi. İkinci yarıyılda ise taşra okullarının çoğunluğu ile özel okullarda her dersten birer sınav yapıldı. Ancak hala hiç sınav olmayan okullar var. Öğrencilerin dönem sonu notu belirlenmesi için mutlaka bir yazılı sınav notu olması gerekiyor. Ortaokullarda da liselerdekine benzer bir uygulama yapılabilir. Sınav notu olanlar isterlerse yüz yüze sınava katılmayacak. Sınav notu olmayanlar için ise katılım zorunlu olacak.

CEYDA KARAASLAN