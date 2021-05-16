1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı

FETÖ'yü finans etmekle suçlanan Koza-İpek Holding'in eski yöneticileri Melek İpek ve Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davaya ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı
 16 Mayıs 2021 09:21
+Aa- Yazdır
İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 'silahlı terör örgütü üyeliği" ve 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından verilen cezaları hukuka uygun bularak onadı.

20 sanıklı dava Ocak 2020'de karara bağlanmış, Cafer Tekin İpek 79 yıl, Melek İpek 11 yıl 2 ay, diğer sanıklar ise çeşitli sürelerde hapis cezaları almıştı. Mahkeme, aralarında Akın İpek'in de bulunduğu firari 5 sanığın dosyalarını ise ayırdı.

ZEKERİYA ÖZ İLE İLİŞKİLER

Kararda "İpek ailesi halka açık şirketlerinin içini boşaltmış, bu şirketlerin elde ettiği karı terör örgütüne aktarmışlardır" değerlendirilmesi yapıldı. Kararda FETÖ kumpas savcısı Zekeriya Öz'ün İpek ailesinin otelinde "Hasan Sezer" sahte ismiyle ücretsiz olarak konakladığı da anlatıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan
16 Mayıs 2021 07:40		 Pençe-Şimşek operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111'e yükseldi
15 Mayıs 2021 15:00
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Mayıs 2021 12:00		 FETÖ'den flaş bellek talimatları, örgütte depreme yol açtı
15 Mayıs 2021 09:52
Gazze'ye düzenlenen saldırılarda şehit sayısı 126'ya yükseldi
14 Mayıs 2021 22:21		 İkna edilerek teslim olan terörist, HDP'deki konumunu anlattı
14 Mayıs 2021 13:10
Samsun'da DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
14 Mayıs 2021 12:05		 Denizli'ye şehit ateşi düştü
13 Mayıs 2021 23:31
Ağrı'dan acı haber! 1 özel harekat polisi şehit oldu
13 Mayıs 2021 23:02		 MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
12 Mayıs 2021 15:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:49 - 'Böyle hızlı araba mı kullanılır?' diyen 2 çocuk babasını kalbinden bıçakladı09:42 - CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı iktidar olursa HDP'den 1-2 isim bakan olabilir09:30 - Veri fidyecileri Türkiye'de cirit atmaya başladı09:21 - İstinaf, Koza-İpek davası kararlarını onadı09:12 - Ahmet Hakan: Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını09:00 - İşte 10 soruda lise sınavları
08:50 - Çip krizi Mazda'yı da etkiledi: Üretimi düşürecek08:42 - Elitleri soyan çete çökertildi! Ünlü isimlerden 15 milyonluk hırsızlık08:34 - Temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ne olacak?08:25 - Bunca ölüme rağmen aşıya direnenler var08:16 - Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu08:07 - Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz
07:58 - CHP'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağı hazır07:49 - Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı07:40 - Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan07:32 - Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin07:23 - Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
07:14 - İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
Pandemide Ayşe'ler evlendirildi Ahmet'ler çırak oldu
Taşımalı okullarda görev yapan yöneticilere ek puan verilmeli
Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı
İşte 10 soruda lise sınavları
Ele geçirilen silahlar sahte 'dostlar'dan
Uzmanlardan uyarı: Fedakarlıklar boşa gitmesin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karanlık madde 1
tırmık 2
klostrofobi 2
jules verne 2
çevrimiçi şiddet 4
görünmez olmak 3
sigara 2
siyah beyaz 1
geceye bir şiir bırak 2
sistem 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam