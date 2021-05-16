CHP'li Dursun Çiçek: Millet İttifakı iktidar olursa HDP'den 1-2 isim bakan olabilir
|16 Mayıs 2021 09:42
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CHP eski milletvekili, emekli albay Dursun Çiçek, CNNTürk'te katıldığı bir yayında Millet İttifakı ile ilgili konuştu. Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa HDP'li bir Bakan olabilir" dedi. Dursun Çİçek'in bu sözleri üzerine yayının diğer konuğu Hasan Basri Yalçın devreye girdi.
Söylediklerinden emin olmak için Dursun Çiçek'e tekrar 'HDP'li bakan olabilir mi?" diye soran Hasan Basri Yalçın, "Evet bir iki HDP'li bakan olabilir" karşılığını aldı. CHP'li Çiçek'in bu sözleri Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşti.
Demirtaş "İçişleri Bakanı", Buldan, "Milli Savunma Bakanı"
Dursun Çiçek'in sözlerini eleştiren isimlerden AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "CHP'li Dursun Çiçek, "Millet İttifakı seçimi kazanırsa, HDP'lilere bakanlık veririz" dedi. Selahattin Demirtaş'ı İçişleri Bakanı, Pervin Buldan'ı Savunma Bakanı mı yapmayı planlıyorsunuz? Millet, kirli planlarınızı sandıkta başınıza yıkacak." dedi.
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