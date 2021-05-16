Aşı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek

İçişleri Bakanlığı aşı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için önemli bir karar aldı. Bugün açıklanan ve 17 Mayıs ila 1 Haziran arasında geçerli olacak yeni normalleşme takvimine göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesinin ilgili bölümü:

1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

Genelge'nin tam metni için tıklayınız.