Asırlık nine koronaya yenildi
Malatya'da, asırlık nine yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti
|16 Mayıs 2021 10:19
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Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Fatma Çelik, korona virüs pandemisine yakalandı. Hastanede 10 gün tedavi gören asırlık nine Ayşe Fatma Çelik, Covid-19'a yenik düştü.
Nüfus cüzdanında 92 yaşında görünen, ancak nüfusa geç kayıt olduğundan 100 yaşında olduğu belirtilen Ayşe Fatma Çelik, Erkenek Mahallesi Mezarlığında defin edildi.
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