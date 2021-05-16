Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
|16 Mayıs 2021 10:28
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgenin esnek çalışmayla ilgili bölümü şu şekildedir:
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Mesai
Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.
İçişleri Bakanlığı yazısında atıfta bulunulan 2021/8 sayılı Genelge için tıklayınız
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