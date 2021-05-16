1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsrail bu gece de Gazze'ye saldırdı: 8 şehit

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi
 16 Mayıs 2021 10:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Eymen Ebu el-Avf'ın da cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Kudra, gece yarısından itibaren yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

- Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İtalya Sağlık Bakanlığı: Korona aşıları hastalık ve ölüm riskini azaltıyor
16 Mayıs 2021 06:20		 Biden bir kez daha İsrail'e destek verdi, Hamas'ı suçladı
15 Mayıs 2021 22:07
AP Başkanı: İsrail saldırısı karşısında şoke olduk
15 Mayıs 2021 21:08		 Avusturya'nın ardından Çekya da 'İsrail' bayrağı astı
15 Mayıs 2021 21:05
Filistinliler 1948'den bu yana 'felaketi' yaşıyor
15 Mayıs 2021 16:05		 İsrail, dünya medyasının olduğu binayı vurdu
15 Mayıs 2021 15:30
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 139'a yükseldi
15 Mayıs 2021 09:06		 İsrail bakanlık binasını vurdu
15 Mayıs 2021 07:50
Siyonizmin makyözü Hollywood
15 Mayıs 2021 06:15		 Dünya genelinde 1,5 milyar doza yakın aşı yapıldı
14 Mayıs 2021 22:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa13:14 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?13:05 - Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu12:59 - Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar12:55 - Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek12:52 - Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
12:44 - mRNA aşıları DNA'yı bozar mı?12:37 - Kovide yakalanıp ölümden dönen anne bir yıldır pişmanlık yaşıyor12:32 - Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı12:21 - Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralamıştı... Yeni detaylar ortaya çıktı12:08 - Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi12:01 - TÜBİTAK'tan nefesten koronavirüs testi yapacak
11:54 - 4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek11:45 - Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş11:35 - Süper Lig'de en çok ve en az penaltı kullanan takımlar11:30 - Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu11:27 - Adana'da karpuz hasadı başladı
11:24 - Salgın döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli normalleşme takvimi açıklandı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Seyahat kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Cem Seymen kaynaksız bilgi paylaştı, Bakanlık tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yanlış kapıyı çalmak 3
z kuşağını kıskanmak 7
her şeyi görmezden gelmek 1
devingen 1
aklına gelen başına gelmesi 4
termodinamik 1
yerinde saymak 2
çevrimiçi bankacılıkta müşteriye ödül vermek 2
sistem 2
kaale almamak 4
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam