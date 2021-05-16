TBMM 3 haftalık aranın ardından mesaisine başlayacak

Meclis, yaklaşık üç haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle yeniden başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararından sonra 29 Nisan'da verdiği arayı tamamlayarak, 18 Mayıs Salı günü toplanacak.

Genel Kurulda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri yarın gerçekleştirilecek Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faizi veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek.

İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresi, 31 Mayıs 2021'e kadar duracak.

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi, TBMM'nin en önemli gündemlerinden olacak. Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini seçecek.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, 6 Nisan'da kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

- Komisyonların gündemi

TBMM Adalet Komisyonunda, konkordato kurumunun daha işlevsel hale getirilmesi, iflas tasfiyesinin daha etkin şekilde yürütülebilmesi, iflas idare memurlarının niteliklerinin artırılması ve bunlara yönelik atama, eğitim ve denetim sistemi getirilmesini de içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve perşembe günü toplanacak. Komisyon, salı günkü toplantısında Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'yu dinleyecek.

Komisyonun perşembe günkü toplantısında ise Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Prof. Dr. İlkay Dellal ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın konuşacak.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu, salı günü toplanacak. Komisyonda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.