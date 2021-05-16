Cem Seymen kaynaksız bilgi paylaştı, Bakanlık tepki gösterdi
Gazeteci Cem Seymen sosyal medya hesabından yine kaynağı ve içeriği belli olmayan bir bilgi paylaştı. Seymen paylaşımında, "Türkiye tarımda 8 yıldır fakirleşiyor" dedi. Bakanlık bürokratı Uğur Erdem ise bu paylaşıma Dünya Bankası raporuyla cevap verdi. Uğur Erdem'in yayımladığı Dünya Bankası raporuna göre Türkiye, 2019 yılında 48,5 milyar dolar tarımsal gayri safi yurt içi hasılayla Avrupa'da birinci durumda.
|16 Mayıs 2021 11:12
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Gazeteci Cem Seymen, sosyal medya hesabından sürekli olarak tarımda Türkiye'nin kötüye gittiği yönündeki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Seymen bugün de bir açıklama yaparak, Türjkiye'nin tarımsal hasılda Avrupa'da birinci, dünya'da 7. olduğu şeklindeki açıklamalarının doğru olmadığını belirtti. Seymen kaynağı belirsiz bir tablo yayımladı.
Bakanlık bürokratı Uğur Erdem ise bu paylaşıma Dünya Bankası raporuyla cevap verdi. Uğur Erdem'in yayımladığı Dünya Bankası raporuna göre Türkiye, 2019 yılında 48,5 milyar dolar tarımsal gayri safi yurt içi hasılayla Avrupa'da birinci durumda.
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