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153,4 milyon kişi numarasını taşıdı

Türkiye'de cep telefonu operatörleri arasında bugüne kadar 151 milyon 91 bin 343 numara taşınırken, sabit telefonlarda bu sayı 2 milyon 263 bin 38 olarak kayıtlara geçti
 16 Mayıs 2021 11:18
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153,4 milyon kişi numarasını taşıdı

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede 82,1 milyon mobil telefon abonesi bulunuyor.

Numara taşıma işlemi sayısı bu ay itibarıyla 153 milyon 354 bin 381'e ulaşırken, bunun 151 milyon 91 bin 343'ü cep telefonu, 2 milyon 263 bin 38'i sabit telefon numaralarından oluştu.

Dönemler itibarıyla bakıldığında, geçen yılın dördüncü çeyreğinde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,9 azaldı.

Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle geçen yıl eylül-aralık döneminde, Turkcell yaklaşık 38 bin abone ve TT Mobil yaklaşık 6 bin abone kazanırken, Vodafone yaklaşık 44 bin abone kaybetti.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 2 milyon 263 bin 38 numaranın taşınma işlemi kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Türk Telekom net olarak 22 bin 290 abone kaybederken Voip Telekomünikasyon Hizmetleri 16 bin 391 abone kazandı.
Anadolu Ajansı
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