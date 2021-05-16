Adana'da karpuz hasadı başladı
|16 Mayıs 2021 11:27
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Tekin, yazılı açıklamasında, önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da bu yıl yaklaşık 110 bin dekardan 745 bin ton ürün beklediklerini kaydetti.
Erkenci karpuz üretiminde söz sahibi olan Adana'da bu yıl ilk hasadın Karataş ilçesi Bahçe ve Kapı mahallelerinde başladığını ifade eden Tekin, karpuzun şu anda tarlada kilogramının 3,5-5 liradan satıldığını belirtti.
Tekin, geçen yıl Adana'da 112 bin 837 dekar alanda 789 bin 889 ton karpuz hasadı yapıldığını, ülkenin karpuz üretiminin yüzde 22,6'sını karşılayan Adana'nın birinci sırada yer aldığını aktardı.
Adana'da dekara karpuz veriminin de Türkiye ortalamasının yüzde 50 üzerinde olduğunu dile getiren Tekin, son 10 yılda Türkiye'de karpuz üretiminin yıllık 3,7-4,2 milyon ton arasında değiştiği, geçen yıl ülke genelinde yaklaşık 3,45 milyon ton karpuz üretimi yapıldığı bilgisini verdi.
Karpuzda erken hasadın önlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Tekin, kurulan komisyon tarafından hasat takiplerinin yapıldığını ve bu konuda eğitimlerin devam ettiğini kaydetti.
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