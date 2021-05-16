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Süper Lig'de en çok ve en az penaltı kullanan takımlar

Hakemlerin 176 kez penaltı kararı verdiği ligde, kullanılan penaltı vuruşlarının 142'si golle sonuçlandı. En fazla penaltı kazanan takım Galatasaray olurken, Hes Kablo Kayserispor 3 kez penaltı kullandı
 16 Mayıs 2021 11:35
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Süper Lig'de en çok ve en az penaltı kullanan takımlar

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 176 kez penaltı noktasını işaret etti.

Sezon boyunca 420 karşılaşmada 176 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 142'sinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Ligde en fazla penaltı kazanan takım Galatasaray oldu. Lehine 16 penaltı kararı verilen sarı-kırmızı ekip, bu penaltıların 15'ini gole çevirmeyi başardı.

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından en fazla penaltıyı 12 kezle Fenerbahçe kullandı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep lehine de 11'er penaltı kararı verildi.

- Hes Kablo Kayserispor lehine üç penaltı

Süper Lig'de en az penaltıyı Hes Kablo Kayserispor kullandı.

Kayseri ekibi, lehine verilen 3 penaltıdan 2'sini gole çevirdi.

Süper Lig'de aleyhine en fazla penaltı kararı ise Göztepe'ye verildi. Hakemler İzmir temsilcisinin aleyhine 13 kez beyaz noktayı gösterirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor aleyhine de 11 kez penaltı düdüğü çalındı.

- Penaltı golcüsü Adem Büyük

Süper Lig'de Helenex Yeni Malatyasporlu Adem Büyük, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isim oldu. Adem Büyük, beyaz noktadan 9 gol bulurken, 1 penaltıyı da gole çeviremedi.

Gaziantep'ten Alexandru Maxim, Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf, Galatasaray'dan Radamel Falcao ile Gençlerbirliği'nde Robert Mendoza penaltı atışlarından 5'er kez ağları havalandırdı.

- Penaltı istatistikleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonundaki penaltı istatistikleri şöyle:

Takımlar Lehine Gol Kaçan Aleyhine
Atakaş Hatayspor9906
Aytemiz Alanyaspor9815
Beşiktaş11929
Büyükşehir Belediye Erzurumspor65111
Çaykur Rizespor111017
Demir Grup Sivasspor9546
Fatih Karagümrük11839
Fenerbahçe12939
Fraport TAV Antalyaspor5507
Galatasaray161518
Gaziantep111107
Gençlerbirliği6519
Göztepe54113
Helenex Yeni Malatyaspor10917
Hes Kablo Kayserispor32111
İttifak Holding Konyaspor8626
Kasımpaşa7439
Medipol Başakşehir94510
MKE Ankaragücü9818
Trabzonspor4319
Yukatel Denizlispor53210
Anadolu Ajansı
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