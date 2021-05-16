4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek

Sivas'ın Gürün ilçe merkezinde bulunan mağaralar görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. Çevresel etkilerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kentin çevresi Gürün Belediyesi tarafından düzenlenecek. Mağara kentin çevresinin düzenlenmesi ve ışıklandırılması yapılarak yeni görünümüne kavuşacak.

Mağara evler turizme kazandırılacak

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağara evleri Sivas ve Gürün turizmine kazandırmak için proje hazırlığı olduğunu ifade ederek, "Tarihi Hitit evleri dediğimiz bizim mağara evlerimiz. Mağara evlerimiz ile ilgili Osman Boyraz milletvekilimiz ile de görüştük. İnşallah bir proje hazırlıyoruz. Orayı Sivas'ımızın ve Gürün'ümüzün turizmine kazandırmak için bu proje hazırlığımız var. Bizim için çok doğal geliyor ama hakikaten görmeyenler için gayet anormal bir şekilde yani hiç görmedikleri bir manzara ile karşılaştıklarında onlar için çok şey anlam ifade ediyor. Biz elimizdeki bir takım doğal güzelliklerin kadrini kıymetini dışardaki insanlardan dinlediğimiz zaman daha iyi farkına varıyoruz. Bu vesileyle inşallah o konuya da eğileceğiz. Projesini hazırlattırıyoruz. Projenin içerisinde oranın biraz daha görsel olarak yeşillendirilmesi, parkesinin döşenmesi, oraya gelecek hemşehrilerimizin gece olsun aydınlatılarak daha iyi görsel anlamda ziyaret etmeleri. Kesin bir tarih veremiyoruz ama Gürün tarihi Hititlere kadar gidiyor. 4 bin yıllık bir tarihi var. Kanyonumuzdaki kayalarda Hititler'den kalma kitabelerimiz var. Taş devrine kadar götürebiliriz" dedi.