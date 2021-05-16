1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan apartman görünümlü 4 bin yıllık 'Hitit mağara evleri' çevre düzenlemesiyle yeni bir görünüme kavuşacak
 16 Mayıs 2021 11:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sivas'ın Gürün ilçe merkezinde bulunan mağaralar görüntüsü ile ilkel bir apartmanı andırıyor. Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. Çevresel etkilerle aşınan, zamanla tahrip olan mağara kentin çevresi Gürün Belediyesi tarafından düzenlenecek. Mağara kentin çevresinin düzenlenmesi ve ışıklandırılması yapılarak yeni görünümüne kavuşacak.

Mağara evler turizme kazandırılacak

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, mağara evleri Sivas ve Gürün turizmine kazandırmak için proje hazırlığı olduğunu ifade ederek, "Tarihi Hitit evleri dediğimiz bizim mağara evlerimiz. Mağara evlerimiz ile ilgili Osman Boyraz milletvekilimiz ile de görüştük. İnşallah bir proje hazırlıyoruz. Orayı Sivas'ımızın ve Gürün'ümüzün turizmine kazandırmak için bu proje hazırlığımız var. Bizim için çok doğal geliyor ama hakikaten görmeyenler için gayet anormal bir şekilde yani hiç görmedikleri bir manzara ile karşılaştıklarında onlar için çok şey anlam ifade ediyor. Biz elimizdeki bir takım doğal güzelliklerin kadrini kıymetini dışardaki insanlardan dinlediğimiz zaman daha iyi farkına varıyoruz. Bu vesileyle inşallah o konuya da eğileceğiz. Projesini hazırlattırıyoruz. Projenin içerisinde oranın biraz daha görsel olarak yeşillendirilmesi, parkesinin döşenmesi, oraya gelecek hemşehrilerimizin gece olsun aydınlatılarak daha iyi görsel anlamda ziyaret etmeleri. Kesin bir tarih veremiyoruz ama Gürün tarihi Hititlere kadar gidiyor. 4 bin yıllık bir tarihi var. Kanyonumuzdaki kayalarda Hititler'den kalma kitabelerimiz var. Taş devrine kadar götürebiliriz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da karpuz hasadı başladı
16 Mayıs 2021 11:27		 Asırlık nine koronaya yenildi
16 Mayıs 2021 10:19
Uzmanlardan 'İstanbul' uyarısı: Yüzde 50 azalsa da endişeliyiz
16 Mayıs 2021 08:07		 Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
16 Mayıs 2021 06:28
Kızlar Manastırı yenilenen yüzüyle hizmet verecek
15 Mayıs 2021 21:11		 Balıkesir'de 3.2 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2021 20:13
Saklı Cennet 'Yedigöller' eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor
15 Mayıs 2021 19:43		 Baraj suları çekildi, cami minaresi ortaya çıktı
15 Mayıs 2021 19:39
Muaf tutulan pazarcı esnafı tezgahlarda yerini aldı
15 Mayıs 2021 19:37		 Erzincan'da 2.8 büyüklüğünde deprem
15 Mayıs 2021 18:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa13:14 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?13:05 - Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu12:59 - Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar12:55 - Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek12:52 - Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
12:44 - mRNA aşıları DNA'yı bozar mı?12:37 - Kovide yakalanıp ölümden dönen anne bir yıldır pişmanlık yaşıyor12:32 - Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı12:21 - Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralamıştı... Yeni detaylar ortaya çıktı12:08 - Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi12:01 - TÜBİTAK'tan nefesten koronavirüs testi yapacak
11:54 - 4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek11:45 - Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş11:35 - Süper Lig'de en çok ve en az penaltı kullanan takımlar11:30 - Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu11:27 - Adana'da karpuz hasadı başladı
11:24 - Salgın döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli normalleşme takvimi açıklandı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Seyahat kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Cem Seymen kaynaksız bilgi paylaştı, Bakanlık tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayramınız mübarek olsun 6
sihirli parmaklar 1
devingen 1
her şeyi görmezden gelmek 1
yaba 1
Dava adamı 1
aklına gelen başına gelmesi 4
balkonda sigara içme yasağı 4
evde yaz hazırlığı 1
başlık altında ayar vermek 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam