1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı
 16 Mayıs 2021 12:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi kenarından geçen Sakarya Nehri'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Samet Ç. (29) nehir kenarında araç içerisinde kız arkadaşıyla konuştuğu esnada kızın yakınları geldi. Araçtan zorla indirilen genç, kızın yakınları tarafından darp edildikten sonra nehre atıldı. Nehirde boğulma tehlikesi geçiren gence aldırış etmeyen şahıslar, gencin üzerine taş atmaya başladı. Yardım çığlıkları üzerine şahıslar bölgeden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Samet Ç., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Gencin ölümün kıyısında çaresiz bekleyişi cep telefonu kamerasına yansıdı

Adapazarı ilçesinde kız arkadaşının yakınları tarafından darp edilerek nehre atıldığı iddia edilen gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği anların görüntüsü ortaya çıktı. Darp edildikten sonra nehre atılan ve boğulma tehlikesi geçiren gencin ölümün kıyısında çaresiz bekleyişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, gencin nehir kıyısında toprağa tutunması, polis ve sağlık ekibinin genci kurtarmaya çalışması yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralamıştı... Yeni detaylar ortaya çıktı
16 Mayıs 2021 12:21		 Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş
16 Mayıs 2021 11:45
Danıştay saldırısının üzerinden 15 yıl geçti
16 Mayıs 2021 11:15		 'Böyle hızlı araba mı kullanılır?' diyen 2 çocuk babasını kalbinden bıçakladı
16 Mayıs 2021 09:49
Veri fidyecileri Türkiye'de cirit atmaya başladı
16 Mayıs 2021 09:30		 Elitleri soyan çete çökertildi! Ünlü isimlerden 15 milyonluk hırsızlık
16 Mayıs 2021 08:42
Tarlaya devrilen otomobildeki Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü
16 Mayıs 2021 06:50		 Beton duvara çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16 Mayıs 2021 06:42
Gece vardiyasında yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi
16 Mayıs 2021 06:35		 Şanlıurfa'da komşular arasındaki kavgada 8 kişi yaralandı
15 Mayıs 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:25 - Bayram sonrası siyasette gündem yeni anayasa13:14 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?13:05 - Yargıtay: Eşinin maaşına el koyan koca kusurlu12:59 - Süper Lig'de tüm maçlarda oynayan tek futbolcu Halil Akbunar12:55 - Kabine yarın toplanıyor! 1 Haziran sonrası görüşülecek12:52 - Kız arkadaşının yakınları tarafından ölüme atılan genç böyle kurtarıldı
12:44 - mRNA aşıları DNA'yı bozar mı?12:37 - Kovide yakalanıp ölümden dönen anne bir yıldır pişmanlık yaşıyor12:32 - Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı12:21 - Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralamıştı... Yeni detaylar ortaya çıktı12:08 - Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi12:01 - TÜBİTAK'tan nefesten koronavirüs testi yapacak
11:54 - 4 bin yıllık apartmanın çehresi değişecek11:45 - Eli acımasın diye, odun ve şofben hortumuyla dövmüş11:35 - Süper Lig'de en çok ve en az penaltı kullanan takımlar11:30 - Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu11:27 - Adana'da karpuz hasadı başladı
11:24 - Salgın döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli normalleşme takvimi açıklandı
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması
Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
İşte adım adım yeni normalleşme takvimi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Seyahat kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
Konutta Türkiye'nin en değerli ilçeleri belli oldu
Süre doldu! WhatsApp yavaş yavaş kısıtlayacak
Eşinin mesleğini beğenmemek boşanma nedeni midir?
Cem Seymen kaynaksız bilgi paylaştı, Bakanlık tepki gösterdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
markete giderken yüzüm yandı 1
göreceğiz cumartesi ne olacağını 4
beşiktaş 2
İzzet-i nefis 2
Bubal kabilesi 1
elmalı turta yapmayı bilen erkek 4
israil 1
çevrimiçi bankacılıkta müşteriye ödül vermek 2
kürek 3
başlık altında ayar vermek 3
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Bucak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam