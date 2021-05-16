TÜBİTAK'tan nefesten koronavirüs testi yapacak

Koronavirüs taşıyıp taşımadığınız, nefesinizden tespit edilebilir mi? TÜBİTAK bu sorunun yanıtını bulmak için harekete geçti. Yeni bir test türü üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. TRT Haber, o laboratuvara girerek çalışmaları görüntüledi.

TÜBİTAK'taki laboratuvarda çalışmalar sürüyor

Koronavirüs hayatımıza yaklaşık 1 buçuk yıl önce girdi. Hastalığın yayılımını engellemek için "virüsü tespit etmek" büyük önem taşıyor.

En erken 4 ila 6 saatte sonuç veren PCR testi hali hazırda hem en güvenilir, hem de en yaygın yöntem. TÜBİTAK ekipleri, işte bu tespit süresini saniyelere indirmek için harekete geçti. Solunum testiyle virüsü belirlemek için çalışma başlattı.

"Ortamda beş mikrondan büyük toz bulunmaması gerekiyor"

TÜBİTAK Araştırmacısı Dr. Cihat Taşaltın, solunum testi çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarla ilgili şöyle konuştu:

"Şu an b sınıfı temiz oda laboratuvarındasınız. Bu laboratuvar, esasen mens tabanlı cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi için kurgulanmış bir altyapı. COVID-19'un nefes yoluyla tespit edilmesi için burada çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Laboratuvar ortamının sağlıklı ve güvenli olması için ortamda beş mikrondan büyük toz bulunmaması gerekiyor."

"Olasılık hesabı yapılarak bu tespit edilmeye çalışılıyor"

Dr. Cihat Taşaltın, solunum testinde mikro tünellerden geçen nefesin sensörler aracılığıyla tarandığını söylüyor:

"Bu dört tane sensör yapısını aldıktan sonra yaklaşık bir yapay zeka sistemi devreye giriyor ve buradaki verilen sensör verileri değerlendiriliyor. Kişi COVID-19 mu? Ya da değil mi? Bir olasılık hesabı yapılarak bu tespit edilmeye çalışılıyor."

Çalışmalar olumlu olursa sonuçlar anında alınabilecek

Solunum testi geliştirilirse uzman ekibe ve laboratuvar ortamına gerek kalmadan COVID-19 testi yapılabilecek.

Çalışmalar TÜBİTAK bünyesinde devam ediyor.

Uzman ekip, çalışmaların bir ürüne dönüştürülmesinin bir süre daha vakit alacağını belirtiyor.