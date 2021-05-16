Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|16 Mayıs 2021 12:08
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