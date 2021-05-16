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Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi
 16 Mayıs 2021 12:08
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Zap bölgesinde 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, SİHA'lardan kaçışı olmayan teröristlerin Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtilerek, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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