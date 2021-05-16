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Babasını öldürüp 9 kişiyi yaralamıştı... Yeni detaylar ortaya çıktı

İzmit'te babasını öldürüp, annesi ve ağabeyini rehin alan, 3'ü jandarma 9 kişiyi yaraladıktan sonra özel harekat polisleri tarafından bacağından vurularak gözaltına alınan Edip Bayram'ın (33), dün akşam, 2006'da öldürdüğü amcasının çocukları ile tartıştığı ve eve gelip pompalı tüfeği alırken kendisini engellemek isteyen babasını vurarak öldürdüğü öğrenildi
 16 Mayıs 2021 12:21
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit Bayraktar Mahallesi Celal Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Edip Bayram, evdeki pompalı tüfek ile babası Ali Bayram'ı vurdu. Yan binada oturan amca çocuklarının evine giden Edip Bayram, pompalı tüfekle kuzenleri Hüseyin Bayram ve Cafer Bayram'ı da yaraladı. Edip Bayram evde olan annesi Seher Bayram ve ağabeyi Eyüp Bayram'ı da vurarak rehin aldı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine rastgele ateş eden Edip Bayram, 1 astsubay ve 2 uzman çavuşu yaraladı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BACAĞINDAN VURDU

Jandarma ekiplerinin müzakerelerinin devam ettiği sırada elinde bulunan pompalı tüfekle ateş açmaya devam eden Edip Bayram, komşusu Ercan Aslan ve muhtar Ali Cevat Tomudur'u da hafif şekilde yaraladı. Yaklaşık 2 saat evden çevreye ateş eden Edip Bayram, özel harekat polislerinin eve girip bacağından vurduktan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Evde yaralı olarak rehin bulunan anne Seher Bayram ve ağabey Eyüp Bayram hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve tedavisi tamamlanan Edip Bayram, İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Bayram'ın gün içinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

2006'DA ÖLDÜRDÜĞÜ AMCASININ ÇOCUKLARIYLA TARTIŞMIŞ

Edip Bayram'ın, 2006 yılında amcası Hüseyin Bayram'ı öldürdüğü ve kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yaşının küçük olması ve akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiği öğrenildi. Dün yaşanan olayın, Edip Bayram'ın öldürdüğü amcasının yan binada oturan çocuklarıyla işlenen cinayet nedeniyle yeniden tartıştıktan sonra eve gelip pompalı tüfeği almak istediği sırada kendisine engel olmak isteyen babasını vurup öldürmesiyle başladığı öğrenildi.
DHA
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