Bayramlaşma binayı karantina altına aldırdı
Kırşehir'de Ramazan Bayramı'nda komşuların bayramlaşmasından dolayı çok sayıda temaslı kişinin bulunduğu bina karantina altına alındı
|16 Mayıs 2021 12:32
|+Aa- Yazdır
Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Medrese Mahallesi'nde bir binanın karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Medrese Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir apartmanda ikamet eden bazı şahısların yapılan testlerinde mutant Covid-19 virüsü tespit edilmesi ve bu şahıslarla bayramlaşmadan kaynaklı çok sayıda temaslı şahsın bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bahse konu apartmanda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Salgın döneminde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı
16 Mayıs 2021 11:24
|Seyahat kısıtlaması kısmi olarak kaldırıldı
16 Mayıs 2021 10:57
|Lokantalar paket servisle hizmet verecek
16 Mayıs 2021 10:54
|Kamu personeli için esnek çalışmaya devam edilecek
16 Mayıs 2021 10:28
|Aşı olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek
16 Mayıs 2021 10:12
|Kademeli normalleşme takvimi açıklandı
16 Mayıs 2021 10:00
|Temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ne olacak?
16 Mayıs 2021 08:34
|Türkiye'de uygulanan Kovid-19 aşı dozu 25 milyonu aştı
15 Mayıs 2021 23:46
|Türkiye'de bugüne kadar 1. ve 2. doz aşı yapılan kişi sayısı
15 Mayıs 2021 16:53
|Yangın sahasında mantar toplayanlara para cezası verilecek
15 Mayıs 2021 15:00